Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

El organismo provincial realizará los sorteos hoy y mañana desde las 13, con transmisión en vivo. Las unidades se suman a las 100 adjudicadas la semana pasada y quedarán sujetas a una instancia de revisión.

El Gobierno de La Pampa, a través del Instituto Provincial Autárquico de Viviendas (IPAV), sorteará hoy y mañana 88 viviendas en Santa Rosa. Las casas se agregan a las 100 adjudicadas la semana pasada y elevarán a 188 el total de beneficiarios en instancia de revisión en la capital provincial.

Los sorteos comenzarán a las 13 y se realizarán mediante la Lotería de San Luis. La transmisión podrá seguirse en vivo por la Televisión Pública Pampeana y por la página oficial de Facebook del IPAV. Además, se invitó a las familias a participar del momento a través de la plataforma Zoom.

Cómo se distribuyen las viviendas del IPAV en Santa Rosa

En la jornada de hoy se sortearán 40 casas y dos viviendas accesibles. Mañana será el turno de otras 44 viviendas, junto con dos adjudicaciones directas correspondientes a unidades accesibles.

El IPAV informó que cada persona mantendrá el número asignado en el padrón hasta que se hayan sorteado todas las viviendas disponibles. Si durante una etapa vuelve a salir un número que ya resultó sorteado, será anunciado como “no válido” y se realizará un nuevo sorteo.

Impugnaciones y revisión de las adjudicaciones

Una vez concluidos los sorteos, desde el jueves 19 de noviembre se abrirá un período para presentar posibles impugnaciones sobre las viviendas sorteadas exclusivamente el martes 17 y el miércoles 18 de noviembre. El plazo será de 10 días hábiles.

Las personas interesadas deberán completar el formulario correspondiente en el sitio oficial del organismo, www.ipav.lapampa.gob.ar. La instancia de impugnación se aplicará a las unidades sorteadas en estas dos jornadas.

La finalización de las casas con fondos provinciales

Las viviendas de Santa Rosa fueron construidas en el marco del plan Casa Propia - Construir Futuro. Según informó el Gobierno provincial, el programa habitacional fue abandonado por la actual gestión nacional y La Pampa se hizo cargo de las obras mediante la aplicación de la ley de emergencia de Obra Pública, aprobada por las y los diputados provinciales.

La Provincia indicó que los trabajos se completaron con fondos propios, lo que permitió avanzar con la entrega de las unidades habitacionales.