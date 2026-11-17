Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

Un reclamo por la reasignación de una casa en Santa Rosa derivó en intervenciones policiales, el secuestro de una moto y dos cuchillos. La Justicia dispuso restricciones de acercamiento entre los involucrados.

Un conflicto vecinal por la reasignación de una vivienda del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) terminó con tres personas demoradas en el barrio Las Rosas, en Santa Rosa. La Policía secuestró una motocicleta y dos cuchillos, mientras que la Justicia dispuso restricciones de acercamiento entre las partes.

El episodio comenzó alrededor de las 17.40, cuando dos hombres llegaron en distintas oportunidades, a bordo de una motocicleta, a una casa ubicada cerca de la esquina de Chile y Alberdi. Según la información policial, reclamaban por una vivienda del IPAV situada en la zona norte de la ciudad, que anteriormente había sido de su propiedad.

Dos hombres fueron demorados en Santa Rosa

Tras recibir reiterados llamados al CECOM por molestias y amenazas, la Policía intervino en la zona. Un móvil interceptó en el cruce de Civit, Chile y Pío XII a un hombre de 42 años, domiciliado en Chile al 1100, que circulaba en motocicleta y habría mantenido una actitud hostil hacia los efectivos. Fue demorado y trasladado a una dependencia policial.

Más tarde, ante la continuidad de las amenazas cerca de la vivienda, otro móvil interceptó en José Luro y Civit a un hombre de 28 años, hermano de la mujer involucrada en el conflicto. El joven circulaba en bicicleta, también fue demorado y los efectivos secuestraron el rodado.

Una mujer fue aprehendida con dos cuchillos

Alrededor de las 19.45, el CECOM recibió un nuevo aviso por disturbios en la zona de Alberdi, entre Chile y Lope de Vega. Según el reporte, una mujer gritaba y provocaba desórdenes mientras exhibía un elemento cortante.

Los efectivos identificaron a la mujer, de 36 años, domiciliada en Chile al 1100 y pareja del primer hombre demorado. Durante el procedimiento encontraron entre sus prendas dos cuchillos de mangos oscuros. La mujer fue aprehendida y trasladada a la comisaría.

Los tres involucrados quedaron a disposición de la Justicia. Como medida para poner fin al conflicto vecinal, se dispusieron restricciones judiciales de acercamiento entre las partes.