Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 3 min de lectura

La aplicación permitirá consultar quién conduce, qué vehículo realizará el viaje y cuánto costará, además de compartir el recorrido. El desarrollo estará a cargo de una empresa local y podría estar disponible hacia fines de 2027.

La Municipalidad de General Pico avanza en el desarrollo de una aplicación propia para el servicio de taxis. Antes de contratar un viaje, los usuarios podrán conocer la identidad del conductor, el vehículo asignado y el costo del traslado. También tendrán la opción de compartir el registro del recorrido con familiares o amigos, como medida de seguridad.

La herramienta alcanzará a los 150 permisionarios habilitados de la ciudad. Desde la modificación de la ordenanza de transporte público, aprobada en diciembre de 2025, taxistas y remiseros integran una única categoría de prestadores del servicio de taxis.

Control municipal y tarifas reguladas

El secretario de Gobierno, Nicolás Mendoza, explicó que la aplicación será propiedad del municipio y funcionará bajo su control. La comuna podrá administrar el software, habilitar a los conductores y verificar que tanto ellos como los vehículos cumplan los requisitos para prestar el servicio.

“Lo que tiene que saber el vecino y la vecina es que cada uno pueda contratar un taxi a través de una aplicación, sabiendo, antes de subirse, quién es el chofer que lo va a buscar, en qué auto lo va a buscar, cuánto va a pagar y que ese viaje va a quedar registrado y se va a poder compartir con algún amigo o el padre o la madre para cuestiones de seguridad”, señaló Mendoza.

El funcionario indicó que, si un prestador deja de cumplir las condiciones de habilitación, el municipio podrá inhabilitarlo y la aplicación dejará de funcionar para ese conductor.

Los viajes tendrán el costo establecido de acuerdo con el procedimiento previsto en la ordenanza vigente, sin variaciones por oferta y demanda. Mendoza señaló que ese esquema es una de las diferencias con las plataformas comerciales, que fijan sus propios precios y no cuentan con el mismo sistema de control de conductores y vehículos.

Una aplicación para taxis desarrollada en General Pico

“Eso solamente lo puede lograr una aplicación desarrollada por el municipio, en la cual el municipio sea el dueño del software”, sostuvo Mendoza. También aclaró que las plataformas comerciales brindan un servicio diferente y paralelo al del taxi.

El desarrollo fue contratado a Oltrax, una empresa de General Pico surgida de la incubadora de la Agencia Pampeana de Ciencias, Tecnologías e Innovación Abierta (Agencia CITIA) e integrada por técnicos y profesionales de la ciudad.

Según explicó el secretario, la elección de una firma local busca acompañar al sector productivo piquense y facilitar una respuesta técnica rápida ante posibles inconvenientes. Como ejemplo, mencionó que una falla durante un fin de semana podría resolverse mediante el contacto directo con el equipo desarrollador, sin depender de un proveedor radicado en otro lugar.

Plazos para el lanzamiento de la app de taxis

El código fuente quedará en poder del municipio, que será el propietario del software. Sin embargo, Mendoza aclaró que la contratación vigente contempla únicamente el desarrollo de la aplicación; el mantenimiento posterior deberá definirse en otra instancia.

El plazo estimado para completar el desarrollo es de diez meses. Después se realizarán pruebas de funcionamiento y, de acuerdo con las previsiones del funcionario, la aplicación podría comenzar a utilizarse hacia fines de 2027.