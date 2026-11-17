Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 1 min de lectura

El secretario general de APEL, Aldo Bafundo, sostuvo que el pedido sigue vigente y espera una respuesta del Gobierno provincial en la próxima reunión paritaria. El bono no se pagó el año pasado.

La Intersindical de gremios estatales de La Pampa insistirá para que el Gobierno provincial pague el bono de fin de año, una gratificación que se otorgó durante años, pero que no se cobró en 2025. Así lo afirmó Aldo Bafundo, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APEL).

El reclamo se conoció luego de que el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, relativizara la posibilidad de que la Provincia pueda afrontar ese desembolso durante el tratamiento legislativo del Presupuesto 2027.

El reclamo por el bono de fin de año sigue vigente

Bafundo señaló que la Intersindical todavía no recibió una respuesta negativa y confirmó que el planteo será parte de los próximos encuentros paritarios con el Gobierno provincial.

"Esperemos que este año puedan hacer el esfuerzo de pagar el bono de fin de año, el bono de gratificación que sabemos es una ayuda para llegar a fin de mes, al mes de enero, que se hace muy largo. Lo consideramos un derecho adquirido ya que se viene pagando durante muchos años sistemáticamente".

El dirigente sostuvo que, mientras el Gobierno suele mencionar la baja recaudación, las dificultades vinculadas con la coparticipación y la falta de ingresos para las provincias, en La Pampa se destaca el orden de las cuentas públicas.

La Intersindical espera una respuesta en la paritaria

En ese sentido, Bafundo dijo que los gremios advierten "una contradicción muy grande" cuando llega el momento de discutir los ingresos de los trabajadores estatales.