Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

La evaluación se realizará el sábado 5 de diciembre en el Club Médanos Verdes. La inscripción previa estará disponible hasta el 3 de diciembre en la web de Defensa Civil.

Ya está abierta la preinscripción para la reválida de guardavidas 2026, que tendrá lugar el sábado 5 de diciembre desde las 8 en el Club Médanos Verdes, ubicado en León Nicanoff 890, en Santa Rosa.

Las personas interesadas podrán anotarse hasta el 3 de diciembre inclusive a través del sitio web de Defensa Civil: defensacivil.lapampa.gob.ar.

Pruebas acuáticas y requisitos para la reválida

La jornada incluirá actividades en pileta y la evaluación de primeros auxilios. Para participar, será necesario presentar la libreta de guardavidas y un certificado de aptitud física actualizado.

Las pruebas acuáticas consistirán en completar 200 metros de nado libre en un máximo de 4 minutos y una prueba de arrastre de 25 metros, que no tendrá límite de tiempo.

Para qué sirve la reválida de guardavidas

La instancia permite actualizar y acreditar las condiciones necesarias para desempeñarse en la actividad de guardavidas.