Ya está abierta la preinscripción para la reválida de guardavidas 2026, que tendrá lugar el sábado 5 de diciembre desde las 8 en el Club Médanos Verdes, ubicado en León Nicanoff 890, en Santa Rosa.
Las personas interesadas podrán anotarse hasta el 3 de diciembre inclusive a través del sitio web de Defensa Civil: defensacivil.lapampa.gob.ar.
Pruebas acuáticas y requisitos para la reválida
La jornada incluirá actividades en pileta y la evaluación de primeros auxilios. Para participar, será necesario presentar la libreta de guardavidas y un certificado de aptitud física actualizado.
Las pruebas acuáticas consistirán en completar 200 metros de nado libre en un máximo de 4 minutos y una prueba de arrastre de 25 metros, que no tendrá límite de tiempo.
Para qué sirve la reválida de guardavidas
La instancia permite actualizar y acreditar las condiciones necesarias para desempeñarse en la actividad de guardavidas.