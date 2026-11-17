Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

La convocatoria apunta a proyectos agropecuarios y forestales en la Sección II del Sistema de Aprovechamiento Múltiple. Las ofertas podrán presentarse hasta el 10 de febrero de 2027 y se abrirán dos días después.

El Gobierno de La Pampa abrió una convocatoria para ofrecer tierras fiscales bajo riego en 25 de Mayo, destinadas a emprendimientos productivos privados. Los proyectos podrán acceder a beneficios fiscales provinciales, de acuerdo con las condiciones de cada régimen.

El Ente Provincial del Río Colorado (EPRC) publicó en el Boletín Oficial las nuevas fechas para presentar y abrir las ofertas. La propuesta comprende terrenos de la Sección II del Sistema de Aprovechamiento Múltiple (SAM) N.º I, destinados a iniciativas agropecuarias y forestales con sistemas de riego presurizado.

Fechas para presentar ofertas por tierras en 25 de Mayo

Los interesados podrán entregar sus propuestas hasta el 10 de febrero de 2027. La apertura de sobres está prevista para el 12 de febrero, a las 9, en la sede del EPRC en 25 de Mayo.

El nuevo cronograma modifica las fechas anunciadas originalmente en agosto, cuando se había establecido el 4 de diciembre de 2026 para la presentación y apertura de ofertas.

Beneficios fiscales para proyectos productivos en La Pampa

El ofrecimiento forma parte de la política provincial para promover inversiones privadas. Entre las herramientas previstas figuran incentivos impositivos, estabilidad fiscal y facilidades para acceder a tierras destinadas a nuevos emprendimientos.

El gobernador Sergio Ziliotto se refirió a la convocatoria durante una presentación de oportunidades de inversión de La Pampa realizada a principios de noviembre en Buenos Aires.

«Uno de los sectores que se ha potenciado últimamente es la zona bajo riego del río Colorado. No solo en Casa de Piedra, donde tenemos cultivos intensivos, frutos secos y todo lo vinculado con la vitivinicultura, sino también en 25 de Mayo», señaló. Y agregó que en esa localidad la Provincia ofrece al sector privado tierras que cuentan con provisión de agua y energía, «con los beneficios fiscales que ofrece la Provincia».

Las herramientas provinciales incluyen exenciones impositivas, estabilidad fiscal por hasta 15 años y acceso a tierras fiscales a valores promocionales, con facilidades de pago. La aplicación de estos beneficios dependerá de las condiciones de cada régimen y de las características de los proyectos.

Requisitos y lugares para entregar la documentación

La infraestructura hidráulica y energética es uno de los principales atractivos de los terrenos, ya que permite desarrollar actividades agrícolas y ganaderas bajo riego. En la región, el acceso al agua es un factor determinante para ampliar la producción.

Las propuestas deberán presentarse en sobres cerrados, con los pliegos correspondientes debidamente firmados y, cuando corresponda, la documentación que acredite la representación legal de los oferentes.

La documentación podrá entregarse en la sede del EPRC, ubicada en General Pico 720, 25 de Mayo; en sus oficinas de Escalante 768, Santa Rosa; o en la Mesa de Entradas del Ministerio de la Producción, en el tercer piso de Casa de Gobierno.

Los interesados podrán solicitar el Pliego de Cláusulas Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas por correo electrónico, en la dirección [email protected], o personalmente en la sede del organismo en 25 de Mayo.