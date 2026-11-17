Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 4 min de lectura

El plan incluye seis obras troncales, redes de última milla en tres localidades y una inversión provincial de 4.500 millones de pesos. También se presentó una línea de crédito para prestadores de internet.

El gobernador Sergio Ziliotto presentó seis obras troncales de fibra óptica y tres redes de última milla para Quetrequén, Maisonnave y Unanue. El plan prevé sumar 268 kilómetros a la red provincial y destinar 4.500 millones de pesos durante 2027 a infraestructura de conectividad.

El anuncio se realizó en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, con la participación del ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello; el presidente de EMPATEL, Andrés Zulueta; prestadores del servicio e intendentas e intendentes. En el encuentro también se presentó un informe sobre la evolución y las proyecciones de la conectividad en La Pampa.

Obras de fibra óptica y expansión de la red provincial

Con las nuevas obras, la red troncal pampeana alcanzará 2.938 kilómetros en 2027, de acuerdo con el plan provincial. El tendido más extenso será el que conectará Chacharramendi y La Reforma, con 154 kilómetros para extender la fibra hacia el oeste, la zona con menos conexiones.

Los otros cinco trabajos se realizarán en Agustoni, Monte Nievas, Mauricio Mayer, Winifreda y Trenel. Las obras permitirán cerrar anillos de la red y reemplazar radioenlaces en el norte de la provincia. Los trabajos ya comenzaron y EMPATEL recibió parte de los recursos para ponerlos en marcha.

En las tres localidades que todavía no cuentan con fibra óptica se construirán redes de última milla bajo un esquema neutral: EMPATEL instalará la infraestructura dentro de cada localidad y la cooperativa o el prestador local llevará el servicio hasta los hogares.

La Pampa invertirá 4.500 millones de pesos en conectividad

Ziliotto confirmó que la Provincia destinará 4.500 millones de pesos en 2027 para ampliar y mejorar la infraestructura. Tras garantizar el acceso a internet en las 80 localidades pampeanas, señaló que el objetivo es elevar la calidad del servicio mediante redes más eficientes y con mayor capacidad de transmisión.

El gobernador también afirmó que, al terminar su segundo mandato, la Provincia habrá incorporado 1.300 kilómetros de fibra óptica útil durante su gestión. “En proporción creo que somos la provincia que más creció en fibra útil, porque hay un Estado que es eficiente y que realmente tiene muy claro cuáles son las prioridades”, expresó.

Desde la creación de EMPATEL, sostuvo, los avances fueron posibles por la decisión de mantener la inversión pública y articular el trabajo con cooperativas, mutuales y pequeñas y medianas empresas. “Esta evolución y ese esquema de hacia dónde vamos solo fue posible porque hay un Estado que se hace cargo de la responsabilidad que le corresponde”, afirmó.

Redes de última milla en 77 localidades pampeanas

Con las redes de Quetrequén, Maisonnave y Unanue, 77 de las 80 localidades de La Pampa tendrán fibra óptica. El modelo neutral ya funciona en 25 localidades y alcanza a unos 6.000 hogares. En 2019, solo 20 localidades contaban con esta tecnología.

El presidente de EMPATEL, Andrés Zulueta, destacó el valor de la planificación basada en datos. “El relevamiento nos permite conocer dónde tenemos que poner nuestros esfuerzos, y el plan va exactamente ahí. Para eso sirve medir. Esto será infraestructura pública que queda en La Pampa y es de los pampeanos”, señaló.

Ziliotto planteó que la política de conectividad forma parte de un modelo provincial orientado a la integración territorial, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar dónde viva cada pampeano o pampeana. “Estamos convencidos de que en provincias donde no hay escala de mercado para garantizar la ganancia económica, tiene que estar el Estado buscando la rentabilidad social”, subrayó.

También destacó el desempeño de la empresa pública: “Podemos mostrar con orgullo una empresa pública que da servicios, que muestra eficiencia, pero que también es superavitaria. Ese es el dato”, enfatizó.

Créditos para prestadores de internet

Durante el acto se presentó la línea Préstamo Proveedores Última Milla Internet, destinada a financiar instalaciones y equipamiento de quienes llevan el servicio a hogares y empresas. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Conectividad y Modernización y el Ministerio de la Producción, junto con el Consejo Federal de Inversiones y el Fondo de Garantías Pampeanas.

Eugenia Borges, directora general de Asistencia Técnica y Financiera del Ministerio de la Producción, explicó que cada prestador podrá acceder a un crédito de hasta 300 millones de pesos, con financiamiento de hasta el 80 por ciento de la inversión. Hasta el 30 por ciento podrá destinarse a capital de trabajo.

El rol del Estado en la conectividad de La Pampa

El mandatario defendió el uso de recursos propios para sostener las inversiones y afirmó que la Provincia no recurrió al endeudamiento para avanzar con las obras. “Utilizamos el presupuesto, los recursos públicos para hacer la inversión que corresponde. Creo que este es el enorme desafío”, afirmó.

Sobre la continuidad de la política provincial, sostuvo: “Esta continuidad no viene de la mano de algún gobierno que pretende darle toda la responsabilidad al mercado”. Además, vinculó los avances alcanzados desde 2020 con la intervención estatal y remarcó: “Sin Estado esta curva, esta expectativa no será posible”.

Por último, ratificó el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, EMPATEL, cooperativas, mutuales y pequeñas y medianas empresas. “En el camino que venimos emprendiendo desde 2020, y en el que no tengo ninguna duda de que todos compartimos, seguiremos estando juntos: Gobierno Provincial, EMPATEL, cooperativas, mutuales y pymes”, concluyó.