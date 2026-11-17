Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 3 min de lectura

La Provincia estuvo representada en la XVIII Asamblea General Ordinaria del Consejo Federal para la Transparencia, realizada en Ushuaia. Durante el encuentro se presentó una declaración firmada por 23 jurisdicciones y se acordaron lineamientos de trabajo para 2027-2030.

La Pampa participó de la XVIII Asamblea General Ordinaria del Consejo Federal para la Transparencia (CFT), organizada por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) en Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La Provincia estuvo representada por la subsecretaria de Modernización del Ministerio de Conectividad y Modernización, Liliana del Carmen Sierra, y por el director general de Acceso a la Información Pública y Gobierno Digital, Damián Aldama.

El miércoles 4 de noviembre pasado se realizó el foro abierto a la ciudadanía Transparencia, Derechos y Gobernanza Digital. Autoridades, representantes provinciales y especialistas intercambiaron experiencias y analizaron los desafíos de la transparencia gubernamental, la inteligencia artificial y la protección de datos personales en la gestión pública.

La experiencia de La Pampa en transparencia pública

Sierra integró el primer panel, titulado Derechos y transparencia gubernamental, donde presentó la exposición La política pública de transparencia en la Provincia de La Pampa: evolución normativa, instrumentos de implementación y desafíos. Allí repasó el desarrollo de las normas provinciales sobre transparencia y acceso a la información pública, las herramientas implementadas y los retos pendientes.

El panel también contó con Emiliano Fossatto, secretario Legal de Gobierno de Tierra del Fuego y representante del CFT, y Ailín María Quiroga Decuzzo, directora de Asesoramiento Jurídico de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén. La moderación estuvo a cargo de Luciana Carpinacci, directora Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia de la AAIP.

La transparencia no es solo una obligación legal: es una política pública que se construye con normas, con herramientas concretas y con equipos comprometidos. Compartir la experiencia de La Pampa en un ámbito federal nos permite aprender de otras jurisdicciones y seguir fortaleciendo el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública

Durante la sesión plenaria, las jurisdicciones evaluaron el trabajo realizado durante 2026, compartieron experiencias y definieron próximas acciones en transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

Declaración Federal para la Transparencia

La titular de la AAIP y presidenta del CFT, Beatriz Anchorena, presentó el Informe de Gestión 2026 del Consejo. Además, las tres comisiones permanentes expusieron documentos elaborados por sus comunidades de prácticas: Experiencias Federales de Gobierno Digital, Experiencias Federales de Participación Ciudadana y Experiencias Federales de Políticas y Prácticas de Transparencia.

Los representantes acordaron que la XIX Asamblea General Ordinaria se realizará en la Ciudad de Buenos Aires durante el primer semestre de 2027. También se presentó, en un acto público en la Plaza Islas Malvinas de Ushuaia y junto con Veteranos de Guerra de Malvinas, la Declaración Federal para la Transparencia de la Gestión Pública, firmada por 23 jurisdicciones.

El documento establece principios comunes para orientar las políticas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Entre sus lineamientos figuran la máxima apertura de la información pública, el resguardo de la privacidad y la aplicación de reglas de transparencia en los sistemas que utiliza el Estado.

Planificación estratégica para el período 2027-2030

La Provincia también participó del Taller de Planificación Estratégica del CFT, realizado con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones. Durante la actividad se identificaron prioridades, desafíos y líneas de acción para el trabajo del Consejo en el período 2027-2030.

Las jurisdicciones acordaron pautas para elaborar una hoja de ruta que permita llevar a la práctica los compromisos de la Declaración Federal. Los aportes serán sistematizados y presentados en la próxima Asamblea General.

Creado por la Ley 27.275, el Consejo Federal para la Transparencia está integrado por representantes de las 24 jurisdicciones del país. Es un organismo interjurisdiccional permanente que promueve la cooperación técnica y la coordinación de políticas sobre transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. La Pampa participa desde 2020 y ha formado parte de las distintas instancias federales convocadas por el Consejo.