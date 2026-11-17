La Municipalidad de Santa Rosa completó la limpieza de las 686 bocas de tormenta relevadas en la ciudad y retiró sedimentos de cuencos ubicados en distintos puntos. Las tareas integran el plan de acción comunal ante el fenómeno climático El Niño.
Las cuadrillas desobstruyeron los sumideros y retiraron basura, tierra y sedimentos para favorecer el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos en la vía pública.
Relevamiento de bocas de tormenta en Santa Rosa
Además del mantenimiento, el Municipio completó la catalogación, el registro fotográfico y la georreferenciación de todas las tapas y sumideros del ejido urbano. La información quedó reunida en una base de datos actualizada para planificar futuros trabajos.
Limpieza y mantenimiento de cuencos
En paralelo, el personal municipal retiró sedimentos, realizó tareas de desmalezado y mantuvo las rejas del sistema de bombeo de agua. Los trabajos ya finalizaron en los cuencos de barrio Escondido y Procrear. También se llevó adelante el mantenimiento del cuenco de Malvinas Argentinas.
En Villa Germinal continúan la limpieza y el retiro de sedimentos, además del corte del césped perimetral. Está previsto retirar suelo con una retroexcavadora.
Obras en Villa Martita y Tiro Federal
En el cuenco de Villa Martita finalizaron el perfilado del canal de descarga al campo y la preparación del terreno para construir una bajada con bomba y grupo electrógeno.
En el cuenco de Tiro Federal se ejecutó la sistematización de la toma y el bombeo, junto con la adecuación de la instalación eléctrica. Las próximas intervenciones serán en los cuencos de la calle México y de la Colonia Penal.