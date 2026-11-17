Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 1 min de lectura

La Municipalidad completó la limpieza de las 686 bocas de tormenta relevadas y avanzó con tareas en distintos cuencos de la ciudad. Los trabajos forman parte del plan de acción ante el fenómeno climático El Niño.

La Municipalidad de Santa Rosa completó la limpieza de las 686 bocas de tormenta relevadas en la ciudad y retiró sedimentos de cuencos ubicados en distintos puntos. Las tareas integran el plan de acción comunal ante el fenómeno climático El Niño.

Las cuadrillas desobstruyeron los sumideros y retiraron basura, tierra y sedimentos para favorecer el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos en la vía pública.

Relevamiento de bocas de tormenta en Santa Rosa

Además del mantenimiento, el Municipio completó la catalogación, el registro fotográfico y la georreferenciación de todas las tapas y sumideros del ejido urbano. La información quedó reunida en una base de datos actualizada para planificar futuros trabajos.

Limpieza y mantenimiento de cuencos

En paralelo, el personal municipal retiró sedimentos, realizó tareas de desmalezado y mantuvo las rejas del sistema de bombeo de agua. Los trabajos ya finalizaron en los cuencos de barrio Escondido y Procrear. También se llevó adelante el mantenimiento del cuenco de Malvinas Argentinas.

En Villa Germinal continúan la limpieza y el retiro de sedimentos, además del corte del césped perimetral. Está previsto retirar suelo con una retroexcavadora.

Obras en Villa Martita y Tiro Federal

En el cuenco de Villa Martita finalizaron el perfilado del canal de descarga al campo y la preparación del terreno para construir una bajada con bomba y grupo electrógeno.

En el cuenco de Tiro Federal se ejecutó la sistematización de la toma y el bombeo, junto con la adecuación de la instalación eléctrica. Las próximas intervenciones serán en los cuencos de la calle México y de la Colonia Penal.