Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

El gobernador pampeano avanzó cinco puestos en la medición de noviembre de CB Consultora Opinión Pública y alcanzó el 12° lugar. El intendente de Santa Rosa bajó del décimo al duodécimo puesto entre los jefes comunales.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, mejoró su posición en el ranking de mandatarios provinciales de noviembre de 2026 elaborado por CB Consultora Opinión Pública. Pasó del puesto 17, que ocupaba en octubre, al 12, con un 50,5% de imagen positiva y un 45,4% de imagen negativa.

En la medición de intendentes, Luciano Di Nápoli, jefe comunal de Santa Rosa, retrocedió del décimo al duodécimo lugar. Registró un 53% de imagen positiva y un 43,4% de imagen negativa.

Quiénes lideran el ranking de gobernadores

El primer puesto entre los gobernadores fue para Osvaldo Jaldo, de Tucumán, con el 57,2% de imagen positiva. Lo siguieron Rolando Figueroa, de Neuquén, con el 56,7%, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, con el 56%.

En el extremo inferior de la tabla se ubicó Alfredo Cornejo, de Mendoza, con un 43,3% de imagen positiva. Detrás quedaron Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, con el 43,7%, y Ricardo Quintela, de La Rioja, con el 44,4%.

Las mayores subas y caídas de imagen positiva

La variación más favorable del mes correspondió al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, cuya imagen positiva creció 3,8 puntos porcentuales respecto de la medición anterior.

En cambio, Cornejo registró la mayor caída: su imagen positiva disminuyó 1,9 puntos porcentuales frente al relevamiento previo.