Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

Productores, profesionales y estudiantes podrán conocer herramientas de inteligencia artificial y gestión digital para la producción ganadera. La jornada presencial será el jueves 19 a las 15.30 en General Pico.

El Ministerio de la Producción, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLPam, el Ipvca, la Federación Agraria Argentina y la Federación Fortalecer convocan a participar de Ganadería con Inteligencia, una capacitación para incorporar herramientas que permitan producir, comunicar y vender de manera más eficiente.

La propuesta está dirigida a productores, profesionales, técnicos y otros actores de la cadena cárnica. El encuentro abordará soluciones prácticas para los desafíos actuales del sector agropecuario.

Inteligencia artificial y transformación digital para la ganadería

La jornada se realizará bajo el lema de impulsar la innovación, la gestión inteligente y la transformación digital de la ganadería pampeana, con aportes de la ciencia y de empresas tecnológicas.

“El encuentro está enfocado en acercar nuevas herramientas tecnológicas, de inteligencia artificial y gestión inteligente para potenciar la producción, comunicación y comercialización del sector ganadero pampeano”, expresó Marcelo Lluch, director de Ganadería.

Quiénes pueden participar y dónde será la capacitación

La convocatoria también incluye a estudiantes, investigadores, docentes, empresas AgTech e instituciones vinculadas con la cadena cárnica. La actividad será presencial el jueves 19 a las 15.30, en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLPam, ubicada en Calle 5 esquina 116, en General Pico.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de General Pico, Citia, INTA, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Pampa, el Colegio Médico Veterinario de La Pampa, la Asociación Rural de General Pico, UBI Meat, Ciale Alta, InSights Data Science y Teknal Nutrición Animal.