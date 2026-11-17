Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 1 min de lectura

Cuatro jóvenes de Macachín completaron la formación inicial y se sumaron al cuartel número 25 de La Pampa. La institución celebró su incorporación y agradeció a los instructores que participaron del proceso.

El cuartel número 25 de La Pampa, gestionado por la Asociación Bomberos Voluntarios de Macachín, incorporó a cuatro jóvenes de la localidad que completaron su formación inicial. La bienvenida incluyó el tradicional baño de espuma y fotografías para el cuadro institucional.

Desde la entidad informaron que el domingo 15 de noviembre los nuevos integrantes finalizaron esta primera etapa de preparación y dieron un paso en su camino de servicio a la comunidad.

Quiénes son los nuevos bomberos voluntarios de Macachín

“el domingo 15 de noviembre, cuatro nuevos integrantes culminaron su formación inicial como Bomberos Voluntarios, dando un paso muy importante en este camino de compromiso, vocación y servicio a la comunidad”, señalaron desde el cuartel.

Los nuevos bomberos son Juan Ignacio Blanc, Belén Ibarra, Johana Feller y Ariadna Rodríguez. La institución los felicitó y también reconoció el aporte de quienes estuvieron a cargo de su capacitación.

El reconocimiento a los instructores del cuartel

“Felicitamos con enorme orgullo a: Juan Ignacio Blanc, Belén Ibarra, Johana Feller y Ariadna Rodríguez. También queremos expresar nuestro especial agradecimiento a Martín Meringer, Natan Gonzalez y Raúl Fibiger, por su compromiso, dedicación y valioso aporte como instructores en la formación de estos nuevos bomberos”, añadieron.

El Cuerpo Activo y la Comisión Directiva destacaron el comienzo de una nueva etapa para los integrantes y el compromiso que implica la tarea de bombero voluntario.

“hoy comienza para ustedes una nueva etapa, llena de aprendizajes, desafíos y, sobre todo, de servicio al prójimo”.