Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 1 min de lectura

El Consejo de Administración confirmó la continuidad de Dall’Asta como presidente tras la asamblea anual. La entidad informó un excedente cercano a los 400 millones de pesos e inversiones en distintas áreas.

Claudio Dall’Asta continuará al frente del Consejo de Administración de la Cospec Ltda. de Eduardo Castex. La decisión fue adoptada por los consejeros en la primera reunión posterior a la asamblea anual de la entidad.

Durante la asamblea ordinaria y extraordinaria, se presentó el balance del Ejercicio Contable 93, que abarcó el período comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026. La cooperativa informó un excedente de casi 400 millones de pesos.

Balance e inversiones de la Cospec

De acuerdo con lo informado a los asociados, la entidad duplicó el excedente del ejercicio anterior y redujo un 5 por ciento sus deudas financieras. También concretó inversiones en la modernización informática, la reparación de inmuebles y la renovación del parque automotor, además de la compra de un parque fotovoltaico.

Los asambleístas aprobaron el resultado contable, la Memoria y los honorarios de los integrantes del Consejo de Administración, según lo establecido en el artículo 50 del Estatuto Social. El presidente percibirá honorarios por el desempeño de sus funciones institucionales.

Cómo quedó conformado el Consejo de Administración

En la primera sesión posterior a la asamblea, el Consejo definió la nueva composición de sus autoridades. Dall’Asta seguirá como presidente y Alejandra Carolina Charuff ocupará la vicepresidencia. Raúl Oriani será secretario y Eduardo Garnero, prosecretario; mientras que Adilio Orellana se desempeñará como tesorero y Mauro Cueto, como protesorero.

Los vocales titulares serán Juan Bernardo Chiquilitto, Walter Scheffer y Germán Rosso. Como vocales suplentes fueron designados Karen Andrea Funcia, Lucas Hernán Bruno, Oscar Rosa, Víctor Riboyra, Jorge Roleder y Ricardo Portaluppi.

La sindicatura estará integrada por Rodolfo Luis Suppo, como síndico titular, y Héctor Roggia, como suplente.