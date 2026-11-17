Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 3 min de lectura

El índice del Indec mostró una baja nominal del 0,8 por ciento en septiembre, un dato inédito en los últimos años según especialistas. Advierten que la caída refleja el deterioro de los ingresos en medio de la recesión, aunque señalan límites metodológicos en la medición.

Los salarios de los trabajadores informales cayeron un 0,8 por ciento en términos nominales en septiembre, de acuerdo con el índice del Indec. Especialistas consideran que el registro es inédito en los últimos años y advierten que cobra relevancia en el contexto de recesión que atraviesa el país.

La última vez que la serie había mostrado un valor negativo fue en mayo de 2020, cuando marcó una baja del 0,5 por ciento. Sin embargo, por el rezago metodológico de cinco meses que tiene la medición de los salarios no registrados, la caída informada para septiembre corresponde en realidad a abril. Del mismo modo, el dato de mayo de 2020 refleja lo ocurrido en diciembre de 2019, antes de la pandemia.

Cómo mide el Indec los salarios informales

La medición de los ingresos del sector informal es cuestionada por especialistas. Uno de los puntos señalados es que se construye a partir de la Encuesta Permanente de Hogares, que recoge las respuestas de los propios trabajadores. Según las críticas, quienes tienen empleos informales tienden a declarar ingresos inferiores a los que perciben efectivamente.

Ese desfasaje también se observa en los salarios formales y, de acuerdo con los cuestionamientos, puede sobredimensionar los aumentos que registra el índice para los ingresos informales. Otro aspecto discutido es el cambio metodológico aplicado por el Indec en 2023, que permitió captar mejor esos salarios, pero también generó una distorsión en la serie histórica que no fue corregida.

La informalidad y el deterioro de los ingresos

La modificación metodológica explicaría, al menos en parte, los aumentos de los ingresos no registrados que mostró el índice en los últimos años. Sin embargo, especialistas sostienen que la caída reciente también responde al agravamiento de la crisis económica y al deterioro de los ingresos en negro.

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, explicó que el universo laboral informal se amplió porque cientos de miles de trabajadores formales pasaron a ese sector. En general, se trata de personas con mayor calificación que los trabajadores informales históricos, como changarines o trabajadores de aplicaciones.

Ese cambio en la composición del empleo puede elevar el promedio de los salarios no registrados que mide el Indec. No obstante, esos trabajadores que pasaron de la formalidad a la informalidad perciben, en promedio, un 30 por ciento menos que cuando tenían empleos registrados, según un informe de Fundar.

Caída del salario real en los sectores formal e informal

El proceso de incorporación de trabajadores formales a la informalidad se estancó y también se desaceleró la captación de ingresos que venía registrando el Indec. Salvia indicó que esa tendencia se detuvo en el cuarto trimestre de 2025. Además, precisó que los salarios no registrados subieron un 7 por ciento frente al tercer trimestre de 2023, por debajo del pico del 18 por ciento.

El especialista señaló que el traspaso de trabajadores formales a informales se frenó durante el primer semestre de 2026. En ese contexto, sostuvo:

“Lo que ocurre son caídas de los segmentos, tanto de formales como de informales, que están compitiendo por mercados que tienen muy poca capacidad de remunerar, acompañando a la inflación”.

Salvia también describió el impacto en los ingresos de ambos sectores:

“Lo que tenés es una caída del salario real, tanto del sector formal como del sector informal, y que se expresa incluso en términos nominales, como es el caso del sector informal”.

La tendencia descendente de los ingresos coincide con el inicio de la recesión, ubicado en el segundo trimestre de 2026. También se da en un escenario de caída del consumo y aumento del desempleo.