Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 3 min de lectura

Luis Arias criticó el costo de la aplicación para taxis, adjudicada a la firma Alltrack, y cuestionó que no se habiliten plataformas como Uber y Cabify. También rechazó el criterio aplicado para aumentar las tarifas del servicio.

El Concejo Deliberante de General Pico aprobó por mayoría un convenio con la empresa Alltrack para desarrollar una aplicación municipal destinada al servicio de taxis. El proyecto demandará una inversión de 85 millones de pesos, que se pagarán en diez cuotas iguales.

La herramienta permitirá solicitar viajes y consultar los datos del vehículo y del chofer asignado, con un funcionamiento similar al de plataformas como Uber y Cabify. El presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Luis Arias, cuestionó el costo y la elección de una empresa que, según planteó, no tendría experiencia en este tipo de desarrollos.

Cuestionamientos al costo de la aplicación para taxis

Arias señaló que su bloque había presentado junto a la UCR un proyecto para habilitar aplicaciones de transporte, que todavía no obtuvo respuesta del Ejecutivo municipal. En ese marco, cuestionó que se avance con una plataforma propia y sostuvo que podrían utilizarse servicios ya disponibles.

“La realidad es que presentamos un proyecto de ordenanza para habilitar las aplicaciones como Uber, Cabify. Eso está en el Ejecutivo Municipal sin darnos respuestas a este proyecto que presentamos junto a la UCR. Ahora presentaron este convenio para el desarrollo de esta aplicación. La Municipalidad se va a hacer cargo del desarrollo de esta aplicación y no se entiende que se va a hacer con una empresa, con el argumento de que es local, pero el problema es que no tiene ninguna experiencia en este tipo de aplicaciones y la va a hacer en diez meses”

El concejal también objetó el monto previsto y afirmó que habilitar otras plataformas permitiría que los choferes se sumaran a ellas sin que el Municipio ni los vecinos afrontaran el costo de crear una aplicación propia.

“Primero, cuestionamos el monto y segundo, que se toma una empresa que no tiene experiencia en este tipo de aplicaciones. Y tercero, es que pedimos que se habiliten las otras aplicaciones, con lo cual, cualquier chofer sumarse a ellas, sin la Municipalidad y los vecinos, paguen un peso”

Rechazo al aumento de las tarifas de taxis

El bloque opositor también votó en contra del aumento de las tarifas de taxis aprobado en la última sesión. Arias sostuvo que, aunque los trabajadores necesitan actualizar sus ingresos para sostener la actividad, el porcentaje surgido del análisis de costos era menor al que finalmente se autorizó.

“Entendemos que los taxistas necesitan actualizar sus ingresos para sostener la actividad. Pero cuando analizamos el detalle de costos, el porcentaje que arrojaba era inferior al que finalmente se aprobó. Las decisiones tarifarias tienen que responder a criterios claros y transparentes. Vamos a acompañar todo lo que sea beneficioso para General Pico, y también vamos a marcar nuestras diferencias cuando una decisión no sea la correcta”

Ampliación del Presupuesto Municipal 2026

Arias indicó que su bloque acompañó la ampliación del Presupuesto Municipal 2026 por 3.600 millones de pesos, aunque dejó planteadas sus diferencias. Según detalló, un tercio de los fondos corresponde a una mayor recaudación local, vinculada con la moratoria a la que adhirieron cerca de 4.000 frentistas, mientras que el resto proviene del aumento de la coparticipación provincial. El dinero se destinaría al pago de salarios.

“Un tercio corresponde a una mayor recaudación por jurisdicción local, es decir por la moratoria que hubo y a la que adhirieron unos 4000 frentistas y, el resto, por aumento en la coparticipación provincial. Todo este dinero se destinaría a la cuenta de sueldos. Nosotros sabemos y entendemos que el presupuesto se hizo con una estimación de inflación que fue superada por el aumento de los sueldos, entonces de algún lado se tiene que sacar ese dinero para pagar compensar ese aumento, por eso la aprobación. Aunque si marcamos es que no íbamos a acompañar ningún aumento de planta permanente con esta ampliación de presupuesto. No pedimos que se eche a nadie, pero tampoco que se tome a nadie”