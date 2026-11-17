Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

El fuego se desató en la cocina del club tras una lotería familiar y provocó daños importantes. No hubo personas heridas y la institución lanzó una campaña para reparar el salón y reponer los elementos afectados.

Un incendio provocó importantes daños en las instalaciones del club All Boys de Trenel el domingo por la noche. El siniestro se inició en un salón de la institución, después de una lotería familiar, y obligó a evacuar a las familias que todavía estaban en el lugar.

El presidente del club, Milton Méndez, indicó que el fuego se habría originado por un inconveniente con una garrafa, mientras se freían papas en la cocina. Las llamas alcanzaron parte del mobiliario del espacio.

Bomberos controlaron el incendio en el club All Boys

"Justo la gente se estaba yendo de la lotería familiar, se prendió fuego una garrafa, que ocasionó que otra garrafa también, empezó a salir fuego por allí y eso tomó parte del mobiliario del lugar", dijo Méndez.

Personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Trenel acudió al lugar y controló las llamas en pocos minutos. También trabajaron efectivos policiales de la dependencia local, que colaboraron con la evacuación y realizaron tareas preventivas.

Las autoridades lograron desalojar a tiempo el salón y no hubo personas heridas. Sin embargo, el fuego causó daños en las instalaciones del club y afectó elementos del espacio.

All Boys lanzó una campaña solidaria para reparar el salón

La institución puso en marcha la campaña solidaria "Volvamos a encontrarnos", con el objetivo de reunir ayuda para reconstruir y reparar el lugar, además de reponer los elementos dañados.

"El SUM de nuestro club es mucho más que un espacio físico. Es un lugar de encuentros, de actividades, de aprendizajes, de celebraciones y de tantos momentos compartidos por nuestra comunidad", expresaron desde la entidad.

Quienes quieran colaborar pueden comunicarse a los teléfonos 2302 312046 y 2302 305857.