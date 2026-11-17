Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

El Gobierno de La Pampa puso en marcha trabajos para reducir los anegamientos en el paraje del oeste provincial. La primera etapa incluye canales de drenaje y luego se estabilizarán las calles y se elevará la traza principal.

El Gobierno de La Pampa inició una obra integral de drenaje y consolidación vial en Chos Malal, en el oeste pampeano. Los trabajos buscan reducir los históricos anegamientos provocados por las napas elevadas y las lluvias, en especial en el sector conocido como La Rinconada.

Las tareas comenzaron el viernes pasado y están a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), con supervisión de la Jefatura de Zona Santa Isabel y control técnico de la Administración Provincial del Agua (APA).

Canales de drenaje para evacuar el agua acumulada

Luego de realizar relevamientos topográficos para establecer las pendientes y cotas necesarias, los equipos comenzaron a excavar canales de drenaje. Al tercer día de trabajo, el sistema ya había empezado a evacuar el agua acumulada en viviendas y en las zonas más afectadas, según informó el Gobierno provincial.

La previsión oficial es que esta primera etapa finalice a mediados de la próxima semana.

Mejoras en los caminos y protección de espacios comunitarios

La segunda fase comenzará esta misma semana e incluirá la estabilización de las calles internas y la elevación de la traza de la calle principal. El propósito es asegurar la circulación durante los días de lluvia y reducir el impacto del agua en el área donde funcionan la escuela, el Salón de Usos Múltiples (SUM) y la Posta Sanitaria.

Para ejecutar las tareas, Vialidad dispuso personal y materiales de yacimientos propios. El operativo cuenta con una retroexcavadora para el zanjeo, dos cargadoras frontales, tres camiones volcadores y una motoniveladora destinada al movimiento de suelos y la consolidación de los caminos.