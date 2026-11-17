El Gobierno de La Pampa inició una obra integral de drenaje y consolidación vial en Chos Malal, en el oeste pampeano. Los trabajos buscan reducir los históricos anegamientos provocados por las napas elevadas y las lluvias, en especial en el sector conocido como La Rinconada.
Las tareas comenzaron el viernes pasado y están a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), con supervisión de la Jefatura de Zona Santa Isabel y control técnico de la Administración Provincial del Agua (APA).
Canales de drenaje para evacuar el agua acumulada
Luego de realizar relevamientos topográficos para establecer las pendientes y cotas necesarias, los equipos comenzaron a excavar canales de drenaje. Al tercer día de trabajo, el sistema ya había empezado a evacuar el agua acumulada en viviendas y en las zonas más afectadas, según informó el Gobierno provincial.
La previsión oficial es que esta primera etapa finalice a mediados de la próxima semana.
Mejoras en los caminos y protección de espacios comunitarios
La segunda fase comenzará esta misma semana e incluirá la estabilización de las calles internas y la elevación de la traza de la calle principal. El propósito es asegurar la circulación durante los días de lluvia y reducir el impacto del agua en el área donde funcionan la escuela, el Salón de Usos Múltiples (SUM) y la Posta Sanitaria.
Para ejecutar las tareas, Vialidad dispuso personal y materiales de yacimientos propios. El operativo cuenta con una retroexcavadora para el zanjeo, dos cargadoras frontales, tres camiones volcadores y una motoniveladora destinada al movimiento de suelos y la consolidación de los caminos.