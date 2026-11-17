Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

El edificio del Centro de Salud Argentino Rodaro fue construido con recursos provinciales y requirió una inversión de 915.679.670 pesos. La obra incorpora nuevos consultorios, una sala de emergencias y espacios preparados para futuras ampliaciones.

El Gobierno de La Pampa inauguró el nuevo edificio del Centro de Salud Argentino Rodaro en Rucanelo, una obra realizada con recursos propios que demandó una inversión de 915.679.670 pesos. Del acto participaron los ministros de Salud, Mario Rubén Kohan, y de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronatti; el subsecretario de Salud, Gustavo Vera; y el presidente de la Comisión de Fomento, Pablo Emanuel Lázaro Muse, junto con legisladores y trabajadores del sistema sanitario.

El establecimiento cuenta con 156 metros cuadrados cubiertos y 20 semicubiertos, con una distribución que prevé futuras ampliaciones. Entre sus instalaciones hay recepción, sala de espera, consultorio médico y odontológico, sala de emergencias, farmacia, un espacio de observación con dos camas, dependencias para el personal y una cochera semicubierta para la ambulancia.

La inversión en salud y la red sanitaria de La Pampa

Durante la ceremonia, Kohan afirmó que la apertura responde a una decisión política del gobernador Sergio Ziliotto. También destacó el papel de la inversión pública para sostener la red provincial de salud frente a un escenario económico nacional adverso.

El ministro resaltó, además, el sistema de Telemedicina, que aprovecha la infraestructura digital pampeana para acercar consultas especializadas a las localidades más pequeñas y evitar traslados. En ese marco, repasó otras obras estratégicas: el Hospital de Complejidad Creciente René Favaloro, el Hospital del Barrio Federal y el Centro de Maternidad e Infancia de General Pico; el Centro Radio Oncológico y el Centro de Rehabilitación Infantil de Santa Rosa; y los centros de Uriburu y Mauricio Mayer.

También mencionó trabajos en marcha o finalizados en General Acha, Eduardo Castex, Victorica, Intendente Alvear, Ingeniero Luiggi, Santa Isabel y La Adela.

Más personal y prestaciones en el Centro de Salud de Rucanelo

El subsecretario Gustavo Vera señaló que la renovación edilicia se acompaña con una ampliación de las prestaciones y del equipo profesional. El centro pasó de tener una enfermera a contar con tres profesionales, mantiene atención médica semanal a cargo del doctor Soto y sumó recientemente un chofer para la ambulancia.

La unidad cuenta, además, con conexión satelital para asegurar las comunicaciones en las zonas rurales. Al cierre del acto, el jefe comunal Pablo Lázaro Muse agradeció al Ejecutivo provincial por atender un reclamo histórico de los vecinos y mejorar las condiciones de trabajo del equipo local.

La enfermera Marcela Liñeira, quien trabaja en la posta sanitaria desde hace doce años, celebró la apertura de las nuevas instalaciones y valoró la posibilidad de ejercer su profesión en su localidad natal.