Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

Puelches y Gobernador Duval ya cuentan con Centros Emisores de Licencias Nacionales de Conducir. Con las nuevas habilitaciones, la provincia llegó a 25 sedes y el 77,65 por ciento de la población puede realizar el trámite en su localidad o en zonas cercanas.

Puelches y Gobernador Duval se incorporaron a la red de Centros Emisores de Licencias Nacionales de Conducir de La Pampa. Con estas habilitaciones, la provincia alcanzó los 25 centros y amplió al 77,65 por ciento la proporción de habitantes que puede gestionar su licencia en su localidad o en zonas cercanas.

Durante el último año se inauguraron nueve centros emisores en el territorio pampeano. La expansión busca acercar el servicio a más comunidades y reducir las distancias que deben recorrer quienes necesitan obtener o renovar el carnet.

Nuevos centros de licencias en Puelches y Gobernador Duval

Las incorporaciones se formalizaron mediante las disposiciones 346/26 y 348/26 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, luego de que ambas sedes completaran los requisitos de certificación y homologación.

En las actividades participaron el ministro de Seguridad y Justicia, Horacio di Nápoli; el director de Seguridad Vial, Javier Waigel; el director de Información y Tecnología, Walter Schlegel; autoridades locales y personal policial de cada zona.

Trámite descentralizado y licencias para todas las categorías

La apertura de los centros es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y los gobiernos locales. El objetivo es descentralizar el trámite y ampliar el acceso a un servicio clave para la circulación y la seguridad vial.

Las sedes habilitadas pueden gestionar licencias en todas sus categorías, de acuerdo con los requisitos del Sistema Nacional de Licencias de Conducir, que unifica los criterios y centraliza la información de los permisos emitidos en las distintas jurisdicciones.

Reuniones con municipios y personal policial

Durante las inauguraciones, las autoridades del Ministerio mantuvieron encuentros con representantes de los gobiernos locales y efectivos policiales. En las reuniones dialogaron sobre las necesidades de cada localidad, la seguridad de la zona y otros temas de interés común.

Estos espacios apuntan a fortalecer la articulación entre el Gobierno provincial, los municipios y la Policía.