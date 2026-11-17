Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 1 min de lectura

El Concejo Deliberante tratará un proyecto para destacar la trayectoria de la empresa, que nació en la localidad en 1986. La iniciativa también propone declarar de interés el festejo previsto para el 28 de noviembre.

El Concejo Deliberante de Catriló tratará esta noche un proyecto de resolución que propone reconocer a Lartirigoyen y Cía. SA, empresa local que el próximo 4 de diciembre cumplirá 40 años desde el inicio de sus actividades en la localidad.

La firma nació en 1986 con la comercialización de granos. Durante las últimas cuatro décadas amplió sus operaciones y se consolidó como una de las referentes del sector agroindustrial argentino.

Lartirigoyen y Cía., una empresa agroindustrial con presencia nacional

En la actualidad, la compañía cuenta con 1.250 colaboradores, 58 sucursales, 22 plantas de acopio, 14 agroservice, cinco plantas productivas y un centro logístico.

La iniciativa fue presentada por los bloques del Frejupa y Juntos por el Cambio. El proyecto destaca el aporte de la empresa al desarrollo económico y productivo de Catriló y la región, especialmente por la generación de empleo, las inversiones y las oportunidades impulsadas a lo largo de su trayectoria.

El festejo por los 40 años será abierto a la comunidad

Además, la propuesta legislativa plantea declarar de interés el evento conmemorativo previsto para el 28 de noviembre. La celebración será abierta a toda la comunidad y tendrá como espectáculo central la presentación de Los Nocheros, junto con otros grupos musicales.

Con el reconocimiento, el cuerpo legislativo busca poner en valor la historia de una empresa que nació en Catriló, mantiene allí su casa central y forma parte del crecimiento y la identidad productiva de la localidad.