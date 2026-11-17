Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 1 min de lectura

El caudal medido en Buta Ranquil aumentó de 530 a 611 metros cúbicos por segundo durante el fin de semana. Autoridades recorren las zonas afectadas y monitorean posibles riesgos para vecinos y áreas de producción hidrocarburífera.

El municipio se declaró en alerta por el desborde del río Colorado en Colonia Chica. La crecida generó preocupación entre los vecinos y las autoridades locales, mientras el caudal registrado en el puesto de medición de Buta Ranquil aumentó de 530 a 611 metros cúbicos por segundo entre el sábado y hoy.

El delegado municipal Lucas Navarro recorrió los sectores afectados para evaluar los daños y coordinar asistencia a las familias que podrían verse perjudicadas por el avance del agua. También se realiza un seguimiento de la zona de producción hidrocarburífera.

Crecida del río Colorado y asistencia en Colonia Chica

Durante una recorrida por la costa del río, las autoridades observaron el aumento de la escorrentía y distintos espacios anegados, entre ellos una vivienda rural en una situación comprometida. El monitoreo busca determinar si el agua continúa avanzando y establecer las medidas necesarias.

“Estamos recorriendo cada sector. Nuestra prioridad es llegar a todos los vecinos que necesiten ayuda y actuar rápido para proteger también la zona de producción hidrocarburífera”, indicó Navarro.

La delegación recomendó evitar acercarse a las orillas del río y a las zonas bajas, no intentar cruzar caminos anegados y mantenerse atento a las indicaciones oficiales si se vive en un área vulnerable.

El caudal pasó de 530 a 611 metros cúbicos por segundo

Los registros de la estación de medición de Buta Ranquil reflejaron una suba sostenida durante el fin de semana: el sábado se midieron 530 metros cúbicos por segundo, el domingo 565 y hoy 611.

La situación permanece bajo monitoreo y se informará sobre su evolución y las nuevas medidas en las próximas horas. Ante una emergencia, las autoridades solicitaron comunicarse al 299 3248808.