Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 2 min de lectura

El concurso se realizará desde las 12 en el Parque de la Salud, con entrada libre y gratuita. La jornada incluirá una feria de emprendedores, música y premios para las personas participantes.

Quemú Quemú se prepara para celebrar el concurso La Mejor Torta Matera, una propuesta que busca poner en valor las recetas tradicionales y las historias familiares que acompañan cada preparación. El encuentro será este domingo, desde las 12, en el Parque de la Salud.

La actividad tendrá entrada libre y gratuita y sumará una feria de emprendedores, espectáculos musicales e importantes premios para quienes participen del certamen. En esta primera edición hay 40 personas inscriptas de distintos puntos de La Pampa.

Una propuesta para impulsar el turismo y los sabores de Quemú Quemú

La iniciativa fue presentada en la Secretaría de Turismo de La Pampa, durante una conferencia de prensa en la que participaron Florencia Stefanazzi, directora de Desarrollo de la Oferta Turística; María Eugenia Debans, subdirectora de Municipios Turísticos; el intendente de Quemú Quemú, Francisco Tassone, y el referente de Turismo local, Martín Campisi.

Stefanazzi destacó el carácter innovador del concurso y su potencial para ampliar los atractivos turísticos de la localidad. También valoró el interés que despertó la convocatoria entre participantes de diferentes puntos de la provincia.

Campisi explicó que la propuesta surgió de un relevamiento de emprendedores locales, que permitió advertir la presencia de numerosas personas dedicadas a la pastelería. “Vimos que muchos estaban elaborando masas y tortas, y dijimos: ¿por qué no hacer una fiesta de la torta matera?”, recordó.

Quiénes integran el jurado del concurso de tortas materas

Las elaboraciones serán evaluadas por un jurado integrado por personas vinculadas con la gastronomía y la pastelería. Lo conforman Leandro González, instructor de Gastronomía del CFP 13 de Quemú Quemú; Hugo Castaño, instructor de Pastelería del CFP 11 de Realicó; Diego Córdoba, pastelero artesanal de General Pico, y Felicitas Pescara, instructora de Gastronomía del CFP 8 de Victorica-Telén.

El equipo se completará con dos vecinas de Quemú Quemú, reconocidas por su trayectoria y experiencia en la elaboración de tortas materas. Su conocimiento de las recetas tradicionales también será parte de la evaluación.

La jornada será con entrada gratuita y no se suspende por lluvia

“Más allá de quién resulte ganador, lo importante es participar y que los emprendedores puedan visibilizar su trabajo y tener su propio espacio”, expresó Campisi sobre el propósito del encuentro.

Si llueve, las actividades se trasladarán al Gimnasio Municipal, por lo que el evento no se suspenderá por las condiciones climáticas. La propuesta invita a compartir recetas familiares y a descubrir nuevas preparaciones para acompañar el mate.