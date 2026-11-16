La Escuela Hogar N.º 125 organizó una jornada con espectáculos folclóricos, capacitaciones rurales y gastronomía criolla. Los estudiantes fueron protagonistas de una celebración que puso en valor las costumbres pampeanas.

Más de 250 personas participaron de los festejos por el Día de la Tradición en la Escuela Hogar N.º 125 «Francisco José Míguez», de Colonia Chapalcó. La jornada reunió a familias, vecinos y representantes de organismos provinciales, con actividades culturales, propuestas de formación y platos típicos.

El encuentro se realizó el domingo 15 de noviembre y tuvo a los estudiantes como protagonistas. La ministra de Educación de La Pampa acompañó la iniciativa con un mensaje de audio, en el que destacó el trabajo de las escuelas hogares y el compromiso de sus comunidades educativas.

Folclore y tradiciones pampeanas en Colonia Chapalcó

Después del izamiento de la Bandera Nacional y del acto protocolar, los alumnos presentaron la obra teatral «La Peña se Planta» e interpretaron un gato y una ranchera, que fueron aplaudidos por el público. La programación artística también incluyó la presentación de dos agrupaciones folclóricas y las payadas de Luciano Gandi, Mario Vanni y Bianca Pesoa.

La propuesta sumó actividades vinculadas con la producción rural. La Dirección Provincial de Ganadería brindó una capacitación sobre cría, recría y bioseguridad de gallinas ponedoras, y entregó más de 500 pollitas a los participantes.

Capacitaciones rurales y gastronomía criolla

Además, se ofrecieron una charla sobre apicultura y otra sobre prevención y control del fuego, a cargo de representantes de Defensa Civil provincial.

El almuerzo fue uno de los principales atractivos de la celebración: incluyó 14 corderos al asador, ensaladas y budín de pan con dulce de leche, preparado por los estudiantes junto al director de la institución. Por la tarde se disputó un torneo de truco, cuyo premio quedó en manos de un padre y su hijo, de apellido Lezcano. La jornada cerró con tortas fritas al disco.

La escuela hogar, un espacio de encuentro comunitario

Desde la dirección de la escuela destacaron la convocatoria y el acompañamiento recibido. También agradecieron la colaboración de los organismos provinciales, los artistas, las familias y las personas que realizaron aportes para concretar el festejo.

La celebración volvió a mostrar el papel de las escuelas rurales como espacios que trascienden la tarea educativa: promueven la transmisión de las tradiciones y fortalecen los vínculos comunitarios. En Colonia Chapalcó, más de 250 personas se reunieron alrededor de la cultura, la educación y las costumbres del campo pampeano.