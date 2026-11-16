La ceremonia se realiza en Santa Rosa con la presencia del secretario general nacional de UPCN, Andrés Rodríguez. También se entregan certificados a los delegados elegidos en septiembre.

La Seccional La Pampa de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) realiza este miércoles 18 de noviembre el acto de asunción de 234 integrantes del cuerpo de delegados y de la nueva comisión directiva provincial. La ceremonia tiene lugar en la sede gremial de Escalante 649, en Santa Rosa, y cuenta con la presencia de Andrés Rodríguez, secretario general nacional del sindicato y secretario adjunto de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Durante el encuentro se formaliza la toma de posesión de los cargos de la conducción pampeana, recientemente electa. Además, se entregan los certificados a las y los delegados de sector, elegidos en los comicios internos realizados en septiembre.

Andrés Rodríguez encabeza el acto de UPCN en Santa Rosa

Rodríguez llega a la provincia acompañado por una comitiva de dirigentes. En la sede gremial lo recibe Jorge Lezcano, secretario general de la Seccional La Pampa, con quien encabeza la ceremonia ante afiliados y representantes sindicales de distintos puntos de la provincia.

La jornada oficial reúne a las nuevas autoridades y a los delegados que asumieron sus funciones tras las elecciones internas. El acto se desarrolla en la sede de UPCN, ubicada en el centro de Santa Rosa.

UPCN prevé una conferencia de prensa

Antes del acto central, la organización gremial prevé realizar una conferencia de prensa abierta a los medios de comunicación locales. El encuentro con periodistas estará encabezado por Andrés Rodríguez y se llevará a cabo al mediodía, aunque el horario exacto todavía debe ser confirmado por la prensa del sindicato.