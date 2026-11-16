Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 7:55 p. m. · 2 min de lectura

El hombre exigió una habitación o una compensación de 5 millones de pesos y ofreció dinero a empleados y policías. Fue detenido y la Justicia inició actuaciones por amenazas y cohecho.

Santa Rosa: exigió 5 millones de pesos porque un hotel estaba lleno, intentó sobornar a policías y terminó detenido

Un insólito episodio ocurrió en el Hotel Mercure de Santa Rosa, donde un hombre protagonizó disturbios, amenazó a empleados e intentó ofrecer dinero a efectivos policiales después de que le informaran que no había habitaciones disponibles.

El hecho ocurrió el viernes al mediodía, cuando personal del establecimiento solicitó la intervención policial debido al comportamiento de un hombre que permanecía desde la mañana en el hall del hotel.

Según denunciaron los trabajadores, el individuo golpeaba muebles, gritaba y aseguraba que estaba siendo discriminado por su nacionalidad porque no le conseguían alojamiento.

Exigió una indemnización millonaria

Cuando llegaron los efectivos de la Seccional Primera, el hombre manifestó que le estaban haciendo perder el tiempo y exigió una habitación o una compensación de 5 millones de pesos.

Pero el episodio tomó un giro todavía más llamativo cuando propuso repartir parte de ese dinero entre los empleados y policías presentes. Ofreció un millón de pesos a cada uno y justificó su propuesta diciendo que los trabajadores cobraban sueldos muy bajos.

Ante la negativa, comenzó a amenazar con llamar a políticos y medios de comunicación de Buenos Aires, asegurando que tenía contactos suficientes para convertir el conflicto en un escándalo público.

Terminó esposado y trasladado a la comisaría

Como el hombre continuaba con su actitud agresiva y se negaba a tranquilizarse, los policías decidieron detenerlo y trasladarlo a la dependencia policial.

El personal del hotel presentó la denuncia correspondiente y la Justicia inició actuaciones por amenazas y cohecho, delito relacionado con el ofrecimiento de dinero para influir en la actuación de funcionarios públicos.

Horas después, el hombre recuperó la libertad, aunque recibió una recomendación judicial expresa de no volver a acercarse al establecimiento.

El episodio generó una intervención policial que comenzó por la falta de una habitación disponible y terminó con una detención y una investigación judicial. El Diario de la Pampa +1