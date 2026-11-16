Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 6:57 p. m. · 3 min de lectura

El proyecto propone reducir de 90-120 días a 45-60 días el plazo entre las internas y las elecciones generales. La iniciativa todavía debe ser debatida y aprobada por la Legislatura provincial.

Ziliotto busca acortar los tiempos electorales en La Pampa: qué cambiaría, cuándo serían las internas y cómo se votaría en 2027

El Gobierno provincial envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone reducir los plazos de las campañas electorales en La Pampa. La iniciativa busca que las elecciones internas se realicen más cerca de las generales, acortando el tiempo que transcurre entre ambas votaciones.

¿Qué significa esto para los pampeanos?

En palabras sencillas, el Gobierno quiere que el proceso electoral sea más corto. Es decir, que los partidos políticos tengan menos tiempo entre la elección de sus candidatos y la votación definitiva en la que la ciudadanía elige a sus representantes.

Actualmente, las internas provinciales deben realizarse entre 90 y 120 días antes de las elecciones generales.

Con la modificación propuesta, ese plazo se reduciría a entre 45 y 60 días.

¿Cuándo serían las elecciones internas de 2027?

Todavía no existe una fecha oficial establecida para las elecciones provinciales de 2027.

Sin embargo, para entender cómo funcionaría el nuevo sistema, podemos tomar un ejemplo.

Si las elecciones generales se realizaran el 24 de octubre de 2027, las internas deberían celebrarse aproximadamente entre el 25 de agosto y el 9 de septiembre de ese mismo año.

Esto significa que los partidos políticos elegirían a sus candidatos apenas un mes y medio o dos meses antes de las elecciones definitivas.

Es importante aclarar que estas fechas son solamente un ejemplo y no constituyen un calendario electoral confirmado.

¿Cuándo deberían presentarse los partidos políticos?

Otro punto importante es la convocatoria a las elecciones.

El proyecto contempla reducir los tiempos de organización del proceso electoral, con una convocatoria que podría realizarse entre 60 y 90 días antes de los comicios, según las disposiciones que finalmente se aprueben.

Los partidos políticos y las alianzas electorales deberán cumplir con los plazos establecidos para su reconocimiento, presentación de candidatos y oficialización de listas.

Estos trámites tienen reglas específicas y no necesariamente se realizan todos en una misma fecha.

¿Qué cambia para los candidatos?

Si la Legislatura aprueba la iniciativa, los partidos políticos tendrán menos tiempo entre las internas y las elecciones generales para organizar sus campañas, presentar propuestas y buscar el acompañamiento de los votantes.

Esto también obligaría a las distintas fuerzas políticas a definir sus estrategias y candidaturas con mayor anticipación.

¿Por qué el Gobierno quiere modificar los plazos?

La propuesta apunta a simplificar el calendario electoral, reducir la duración de las campañas y evitar que la provincia permanezca durante tantos meses atravesada por la competencia política.

Sus impulsores consideran que un proceso más breve permitiría concentrar las actividades electorales en un período menor.

Sin embargo, también podría abrirse un debate sobre si la reducción de los plazos beneficia por igual a todos los partidos políticos, especialmente a las fuerzas más pequeñas, que necesitan tiempo para organizarse y dar a conocer sus candidatos.

¿La reforma ya está aprobada?

No. Por el momento, se trata de un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados de La Pampa.

Para que las modificaciones entren en vigencia, deberán ser debatidas y aprobadas por la Legislatura provincial.

Hasta entonces, continúan vigentes las disposiciones electorales actuales.

De aprobarse, la reforma modificaría la manera en que los pampeanos transitarán el proceso electoral de 2027, con campañas más cortas y una menor distancia entre la elección de candidatos y la votación general.

La discusión ahora estará en manos de los legisladores provinciales, que deberán definir si La Pampa cambia sus reglas electorales de cara a las próximas elecciones.