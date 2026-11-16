Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 1 min de lectura

Familiares de víctimas de siniestros viales marcharon desde la Plaza San Martín hasta la Cámara de Diputados provincial. Reclamaron que quienes causaron muertes no puedan volver a conducir y denunciaron que un condenado fue visto al volante.

Familiares de víctimas de siniestros viales marcharon desde la Plaza San Martín, dieron una vuelta alrededor del espacio público y se movilizaron hasta la Cámara de Diputados provincial. La convocatoria se realizó el tercer domingo de noviembre, en el marco del Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales.

La protesta fue impulsada por Celestina Velez, hermana de Esteban Velez Disser, quien murió tras ser embestido mientras circulaba en moto; Alejandra Falcón, madre de Lía Falcón, y Virginia, madre del árbitro Emanuel Leguizamón, fallecido en un siniestro vial cuando regresaba desde Santa Cruz.

El reclamo para que los condenados no vuelvan a conducir

La movilización contó con el apoyo de Silvina Cappello, madre de Agustina Fernández, la estudiante pampeana asesinada en Neuquén. Entre los principales pedidos, los familiares reclamaron que quienes causaron la muerte de sus seres queridos no puedan volver a manejar.

"Pedimos que nunca más vuelvan a manejar aquellos que mataron a nuestros familiares", dijo la madre de Emanuel Leguizamón.

"El que mata, sabiendo que podrían haberlo evitado, no pueden manejar más", expresó Alejandra Falcón.

Por su parte, la madre de Esteban Velez afirmó que la persona que mató a su hijo fue vista conduciendo, pese a haber recibido una condena y una inhabilitación.

La marcha y el símbolo de las Estrellas Amarillas

La convocatoria invitó a los participantes a llevar alguna prenda u objeto de color amarillo, en referencia a las Estrellas Amarillas, símbolo de las víctimas de tránsito.

Sin embargo, en la movilización no participaron integrantes de la Fundación Estrellas Amarillas, organización que representa a familiares de víctimas de siniestros viales.