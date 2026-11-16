Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 1 min de lectura

El Ejecutivo provincial presentó en Diputados una reforma a la Ley 2042 para reducir los plazos de las internas. La iniciativa fue consensuada con el bloque oficialista y refleja un acuerdo entre Sergio Ziliotto y el sector de Carlos Verna.

El Gobierno de La Pampa envió a la Cámara de Diputados un proyecto para modificar la Ley 2042 de Elecciones Internas Abiertas y acortar en 60 días el calendario electoral provincial. La propuesta fue consensuada con el bloque oficialista y acordada entre el gobernador Sergio Ziliotto y el espacio que responde a Carlos Verna.

El entendimiento representa una nueva señal de distensión entre las distintas líneas internas del peronismo pampeano. El proyecto oficial plantea cambios en los plazos para convocar y realizar las elecciones internas, abiertas, obligatorias y simultáneas.

Qué cambios propone la reforma electoral en La Pampa

Según los fundamentos de la iniciativa, la reducción de los tiempos de campaña busca “evitar la saturación del electorado”. Además, el Ejecutivo sostiene que acortar las actividades proselitistas permitirá disminuir los costos que afrontan las agrupaciones políticas.

El artículo primero del proyecto modifica el artículo segundo de la Ley 2042. La nueva redacción establece que las internas deberán realizarse entre 45 y 60 días antes de las elecciones generales, y que la convocatoria deberá efectuarse entre 60 y 90 días antes de la fecha de la elección interna.

Los plazos previstos para las elecciones internas

“Artículo 2°. El Poder Ejecutivo Provincial, procederá a convocar a elecciones internas, abiertas, obligatorias y simultáneas, a todo el cuerpo electoral de la provincia, las que deberán llevarse a cabo en una única jornada y en un plazo entre cuarenta y cinco (45) y sesenta (60) días antes de las elecciones generales, para cubrir cargos públicos provinciales. La convocatoria a elecciones internas, abiertas, obligatorias y simultáneas deberá realizarse en un plazo entre sesenta (60) y noventa (90) días antes de la fecha de elección interna”.