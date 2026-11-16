Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 1 min de lectura

La celebración convocó a vecinos y visitantes con música, danzas, comidas típicas y cerveza artesanal. El tradicional espiche del barril fue uno de los momentos centrales de la noche.

La localidad de Arata fue escenario el sábado de la 22 Fiesta Pampeana de la Cerveza, un encuentro que reunió a vecinos y visitantes alrededor de la música, las danzas, la gastronomía y las tradiciones de la cultura alemana.

La actividad fue organizada por la Asociación Descendientes de Alemanes en La Pampa junto con la Asociación Civil Cooperadora del Colegio Agropecuario de Arata. La propuesta incluyó comidas típicas, cerveza artesanal y servicio de cantina.

Música y danzas en la Fiesta Pampeana de la Cerveza

La programación artística contó con las presentaciones del Grupo Alegría y Lalo Guinder, ambos de Santa Rosa. También participaron el Ballet de Danzas Alemanas y el Conjunto Edelweiss del Club Germano Argentino, integrado por artistas de La Plata, Berisso y Ensenada.

Uno de los momentos más esperados fue el tradicional espiche del barril de cerveza, una ceremonia característica de las celebraciones de origen alemán. La actividad estuvo a cargo de los espichadores oficiales de la Asociación Descendientes de Alemanes en La Pampa y fue uno de los principales atractivos de la noche.

Tradiciones alemanas y encuentro comunitario en Arata

La fiesta también incluyó un desfile de participantes con trajes típicos, que sumó color a una celebración orientada a preservar y transmitir las costumbres de las colectividades alemanas.

Con esta nueva edición, Arata volvió a ser sede de una propuesta cultural que mantiene vigente la herencia de los inmigrantes alemanes en la provincia y fortalece el encuentro de la comunidad en torno a sus tradiciones.