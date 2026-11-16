La lluvia cayó en menos de una hora y saturó canales, sobre todo en el sector noroeste. Bomberos y personal municipal trabajaron para facilitar el escurrimiento; no hubo evacuados ni daños importantes en viviendas.

Una intensa tormenta dejó más de 100 milímetros de lluvia en menos de una hora en Realicó y llevó al límite la capacidad de varios canales de desagüe, principalmente en el sector noroeste. Pese al volumen de agua, no se registraron personas evacuadas ni viviendas afectadas.

Tras el temporal de este lunes, Bomberos Voluntarios recorrieron distintos puntos de la localidad para revisar el funcionamiento de los sistemas de escurrimiento y detectar posibles complicaciones. En paralelo, personal municipal realizó tareas para facilitar el drenaje del agua acumulada.

Calles y canales afectados por la tormenta en Realicó

El área más comprometida fue la de calle Rivadavia, donde los canales quedaron saturados y sin circulación de agua. Las dificultades se observaron entre Gobernador Centeno y el Acceso Perón, desde allí hasta avenida San Martín y en la continuidad hacia el norte.

En el barrio Caldenia no hubo inconvenientes de consideración. Los desagües de calle Italia, en el barrio Pica, también funcionaron con normalidad y permitieron que el agua escurriera sin mayores dificultades.

Operativo municipal para limpiar los desagües

La responsable del área de Obras Públicas y Planificación, Romina Cabrera, explicó que los canales trabajaban a su máxima capacidad por la cantidad de agua caída en un corto período. “Están desaguando como tienen que desaguar, solo que fue mucha agua junta”, señaló.

El operativo incluyó recorridas por los sectores más comprometidos con personal municipal, una retroexcavadora y Bomberos Voluntarios. Las tareas se concentraron en destapar bocas de alcantarillas y retirar residuos y restos de pasto que dificultaban el escurrimiento.

Cabrera pidió la colaboración de los vecinos y recordó que no deben dejar pasto suelto ni residuos en la vía pública, porque pueden ser arrastrados por el agua y obstruir los desagües. Además, indicó que hasta ese momento no se habían registrado evacuados ni reclamos de gravedad y que, pese a las demoras por el agua acumulada, el drenaje avanzaba de manera sostenida.

Recomiendan precaución ante nuevas lluvias

Bomberos Voluntarios continuaban monitoreando los canales de calle Rivadavia, que permanecían al límite de su capacidad ante la posibilidad de nuevas precipitaciones. El pronóstico anticipaba que la inestabilidad persistiría durante el resto de la jornada, con probabilidades de lluvias intensas hacia la tarde.

Ante ese panorama, recomendaron circular con precaución y evitar el tránsito por calles anegadas. El episodio volvió a poner en evidencia las dificultades de la infraestructura de desagües frente a precipitaciones intensas concentradas en un período breve, aunque el relevamiento de los servicios de emergencia no detectó personas damnificadas ni daños importantes en viviendas.