El plan prevé seis obras troncales, nuevas redes de última milla y créditos para prestadores. La red provincial sumará 268 kilómetros y llegará a 2.938 kilómetros en 2027.

El Gobierno de La Pampa destinará $4.500 millones durante 2027 para ampliar y mejorar la infraestructura de conectividad. El plan incluye seis obras troncales que agregarán 268 kilómetros de fibra óptica, redes de última milla en tres localidades y una línea de crédito para prestadores de internet.

Los anuncios se realizaron en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, en un acto encabezado por el gobernador Sergio Ziliotto, el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, y el presidente de Empatel, José Andrés Zulueta, junto a otros integrantes del gabinete.

La red de fibra óptica llegará a 2.938 kilómetros

De acuerdo con el plan provincial de conectividad, la red troncal alcanzará 2.938 kilómetros en 2027. La obra más extensa será el tendido de 154 kilómetros entre Chacharramendi y La Reforma, que llevará fibra hacia el oeste pampeano, una de las zonas con menos conexiones.

Las otras cinco intervenciones se realizarán en Agustoni, Monte Nievas, Mauricio Mayer, Winifreda y Trenel. Los trabajos permitirán cerrar anillos de la red y reemplazar radioenlaces en el norte provincial. Las obras ya comenzaron y Empatel recibió parte de los recursos para ponerlas en marcha.

Tres localidades tendrán redes de última milla

Quetrequén, Maisonnave y Unanue, que actualmente no cuentan con fibra óptica, tendrán redes propias de última milla. El esquema prevé que Empatel construya la infraestructura dentro de cada localidad, mientras que una cooperativa o un prestador local brindará el servicio a los hogares.

El modelo de red neutral ya funciona en 25 localidades y alcanza a unos 6.000 hogares. Con las tres nuevas redes, 77 de las 80 localidades pampeanas tendrán fibra óptica. En 2019, solo 20 contaban con esa tecnología.

Zulueta sostuvo que el relevamiento realizado permite identificar dónde deben concentrarse los esfuerzos y afirmó: “El relevamiento nos permite conocer dónde tenemos que poner nuestros esfuerzos, y el plan va exactamente ahí. Para eso sirve medir. Esto será infraestructura pública que queda en La Pampa y es de los pampeanos”.

Ziliotto defendió la inversión pública en conectividad

El gobernador destacó que los avances desde la creación de Empatel fueron posibles por una decisión política de sostener la inversión pública y trabajar junto con cooperativas, mutuales y pequeñas y medianas empresas. “Esta evolución y ese esquema de hacia dónde vamos solo fue posible porque hay un Estado que se hace cargo de la responsabilidad que le corresponde”, afirmó.

Ziliotto planteó que la conectividad forma parte de un modelo provincial basado en la integración territorial, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar dónde viva cada habitante. “Estamos convencidos de que en provincias donde no hay escala de mercado para garantizar la ganancia económica, tiene que estar el Estado buscando la rentabilidad social”, subrayó.

También destacó el desempeño de la empresa pública: “Podemos mostrar con orgullo una empresa pública que da servicios, que muestra eficiencia, pero que también es superavitaria. Ese es el dato”.

La Provincia proyecta sumar 1.300 kilómetros de fibra útil

El mandatario señaló que, tras garantizar el acceso a internet en las 80 localidades pampeanas, el desafío es mejorar la calidad del servicio con redes más eficientes y mayor capacidad de transmisión. Además, afirmó que al finalizar su segundo mandato la Provincia habrá incorporado 1.300 kilómetros de fibra óptica útil durante su gestión.

“En proporción creo que somos la provincia que más creció en fibra útil, porque hay un Estado que es eficiente y que realmente tiene muy claro cuáles son las prioridades”, expresó. También reivindicó el uso de recursos propios y aseguró que la Provincia sostiene las inversiones sin recurrir al endeudamiento: “Utilizamos el presupuesto, los recursos públicos para hacer la inversión que corresponde. Creo que este es el enorme desafío”.

Sobre la continuidad de la política provincial, afirmó: “Esta continuidad no viene de la mano de algún gobierno que pretende darle toda la responsabilidad al mercado”. Y agregó: “Sin Estado esta curva, esta expectativa no será posible”.

Ziliotto ratificó el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, Empatel, cooperativas, mutuales y pequeñas y medianas empresas: “En el camino que venimos emprendiendo desde 2020, y en el que no tengo ninguna duda de que todos compartimos, seguiremos estando juntos: Gobierno Provincial, Empatel, cooperativas, mutuales y pymes”, concluyó.

Créditos para prestadores de internet

Durante el acto también se presentó, a través del Ministerio de la Producción, la línea Préstamo Proveedores Última Milla Internet, destinada a financiar instalaciones y equipamiento de prestadores que llevan el servicio hasta hogares y empresas. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Conectividad y Modernización y el Ministerio de la Producción, junto con el Consejo Federal de Inversiones y el Fondo de Garantías Pampeanas.

La línea ofrece préstamos de hasta $300 millones por prestador y financia hasta el 80 % de la inversión. Hasta un 30 % del crédito puede destinarse a capital de trabajo. El plazo es de hasta 48 meses, con seis meses de gracia, y la tasa será fija.