Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

La firma cerró definitivamente la histórica planta Julio Corral, en Stefenelli, Río Negro, luego de más de 120 años de actividad. La decisión implica la desvinculación de 11 trabajadores y refuerza el protagonismo de General Acha en la estructura productiva de la compañía.

La histórica yesera Julio Corral, perteneciente al grupo Durlock, cerró definitivamente su planta de Stefenelli, Río Negro, tras más de 120 años de actividad industrial. La medida incluyó la desvinculación de los últimos 11 trabajadores y del gerente, y puso fin a una empresa que llegó a emplear a 60 operarios.

El cierre tendrá impacto en La Pampa: Durlock resolvió concentrar su producción en General Acha, donde funciona la planta de mayor dimensión de la compañía en el país. Así, la localidad pampeana gana peso dentro de la estructura industrial de la firma.

El cierre de Julio Corral y el impacto laboral

La instalación rionegrina pertenece desde 2007 al grupo belga Etex, propietario de Durlock en Argentina desde 1989. Cuando se concretó aquella operación, Julio Corral contaba con una dotación aproximada de 60 empleados.

La decisión no tomó por sorpresa a los trabajadores. A comienzos de noviembre habían recibido la notificación de sus desvinculaciones, en el marco de una reducción de personal que se desarrollaba desde hacía tiempo. Entre los argumentos planteados por la empresa figuró la pérdida de rentabilidad de la actividad.

General Acha gana protagonismo en la producción de Durlock

Los despidos se concretaron de manera progresiva y algunos trabajadores alcanzaron acuerdos de desvinculación con intervención de la Asociación Obrera Minera Argentina. También participó la Secretaría de Trabajo de Río Negro, que convocó a funcionarios del área de Minería para analizar la situación.

La caída de las ventas llevó a la compañía a revisar su estructura de costos y reorganizar sus operaciones industriales. Como resultado, resolvió cerrar la planta de Stefenelli y concentrar la actividad en otras instalaciones.

Además de la fábrica de General Acha, Durlock cuenta con una planta en Malargüe, Mendoza. La instalación pampeana, sin embargo, es la de mayor dimensión dentro del esquema productivo nacional de la empresa.

El cierre de Julio Corral termina con más de un siglo de historia industrial en Río Negro y deja como saldo la pérdida de puestos de trabajo. Al mismo tiempo, fortalece el papel de General Acha en la producción nacional de Durlock.