Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 1 min de lectura

Las precipitaciones afectaron distintos puntos del norte pampeano y dejaron agua sobre la calzada en rutas nacionales y provinciales. Las autoridades pidieron circular con máxima precaución, especialmente en sectores con baches y banquinas resbaladizas.

Las intensas lluvias registradas en el norte de La Pampa dejaron agua sobre la calzada en varias rutas y llevaron a las autoridades a recomendar máxima precaución a los conductores. El reporte fue difundido por el Ministerio de Seguridad provincial.

Lluvias y rutas afectadas en el norte de La Pampa

En Realicó se registraron 95 milímetros de lluvia. Aunque no se informaron zonas anegadas, se detectaron bancos de agua en las rutas nacionales 188 y 35.

En la Ruta Nacional 188, en los empalmes con las rutas provinciales 7 y 101, a la altura de Adolfo Van Praet, se reportó una importante acumulación de agua. Por ese motivo, se solicitó circular a velocidad reducida.

Precaución por agua, baches y banquinas resbaladizas

En la zona de Parera, las precipitaciones fueron abundantes sobre la Ruta Provincial 9, en el límite con Ingeniero Luiggi, y la Ruta Nacional 188, en el límite con Quetrequén. Allí se advirtió sobre agua en la calzada, baches hondos y banquinas resbaladizas.

En Quemú Quemú se instaló un puesto de observación desde las 8.30 en la Ruta Provincial 1, a la altura del kilómetro 120. En ese sector se registraron despistes por acumulación de agua, aunque la ruta permanecía transitable.

Reportan agua sobre la calzada en Victorica

Las autoridades indicaron que en la zona de Quemú Quemú había lluvia leve, sin viento ni daños locales. En tanto, en el puesto caminero de Victorica se registró agua sobre la calzada en las rutas provinciales 10 y 105.