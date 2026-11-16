Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 1 min de lectura

El hallazgo ocurrió durante un allanamiento en una casa de la calle Estrada al 1500. Los explosivos estaban dentro de una mochila y fueron retirados para su detonación controlada.

La Policía secuestró diez granadas de distintos tipos durante un allanamiento en una vivienda de la calle Estrada al 1500, en Santa Rosa. Los artefactos estaban guardados dentro de una mochila negra y gris, ubicada en el comedor del inmueble.

El procedimiento se inició tras un llamado al 101, cerca de las 22:30, que alertó sobre la presencia de un hombre que tendría una granada. Luego de las primeras averiguaciones, la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad y Juicios Directos solicitó una orden de allanamiento, autorizada por la jueza de Control María Florencia Maza.

Qué explosivos encontraron en la casa de Santa Rosa

El allanamiento se realizó a las 14:40 y estuvo a cargo de efectivos de la Seccional Segunda, con la colaboración del Grupo Especial Policial (GEP) y especialistas de la División Explosivos de Bomberos.

Durante la inspección del comedor, los uniformados encontraron dentro de la mochila cinco granadas MK II plateadas, tres granadas lacrimógenas, una granada FMK-2 M67 verde —con el seguro de transporte y la anilla colocados— y una granada CML de plástico negro. También había dos tubos metálicos.

Los artefactos serán detonados de manera controlada

Por el alto grado de peligrosidad de los elementos y la falta de un depósito habilitado para guardarlos de forma segura, el personal de Bomberos los aseguró en una tolva de contención. Después los retiró de la vivienda y los trasladó a un predio alejado para realizar una detonación controlada.

El morador fue notificado de la causa judicial y quedó a disposición de la Justicia. La Policía continúa con la investigación para determinar la procedencia del material explosivo.