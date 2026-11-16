Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

La mujer habría causado destrozos y amenazado con prender fuego una casa de la calle Apóstol Juan al 600. La Fiscalía dispuso que permanezca detenida hasta la audiencia de formalización.

Una mujer fue detenida luego de protagonizar un episodio de violencia familiar en una vivienda ubicada en la calle Apóstol Juan al 600. Según lo denunciado, habría provocado daños en el interior del inmueble y amenazado con incendiarlo.

Efectivos de la Seccional Séptima acudieron al domicilio tras recibir un aviso sobre lo que ocurría. Al llegar, entrevistaron a la damnificada, quien señaló que la involucrada, integrante de su grupo familiar, estaba ofuscada y ocasionaba destrozos.

La amenaza de incendiar la vivienda

La denunciante también manifestó que, durante el episodio, la mujer profirió distintas amenazas, entre ellas la de prender fuego la casa.

Ante la situación, intervino la Fiscalía Temática de Delitos contra las Personas, que dispuso la detención de la involucrada hasta la audiencia de formalización.