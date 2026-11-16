El hombre protagonizó disturbios y amenazas en el hall del Hotel Mercure de Santa Rosa, luego de que le informaran que no había habitaciones disponibles. Fue detenido y recuperó la libertad con la recomendación de no acercarse al establecimiento.

Un hombre fue detenido este jueves después de protagonizar un episodio de amenazas y disturbios en el hall del Hotel Mercure de Santa Rosa. Según la denuncia, reclamaba una habitación y, ante la falta de disponibilidad, exigió que le pagaran cinco millones de pesos.

El hecho ocurrió alrededor de las 13.50, luego de que personal del Cecom alertara a la Policía por la presencia de un hombre que causaba molestias en el establecimiento. Al llegar, los efectivos hablaron con trabajadores del hotel, quienes indicaron que permanecía en el hall desde la mañana y que no cesaba con su comportamiento.

Disturbios y reclamo de dinero en el Hotel Mercure

De acuerdo con el relato del personal, el hombre golpeaba elementos y gritaba que era discriminado por su nacionalidad, ya que el hotel no tenía habitaciones ni reservas disponibles.

Más tarde, los policías conversaron con él en una oficina facilitada por el establecimiento. Según el parte policial, manifestó que estaba perdiendo el tiempo y que quería alojarse allí. Si no podía hacerlo, exigía una remuneración de cinco millones de pesos.

Detención y causa por amenazas y cohecho

El hombre también habría propuesto repartir el dinero entre los empleados presentes, con un millón de pesos para cada uno, porque consideraba que sus salarios eran una «porquería». Además, según la denuncia, amenazó con hacer público el conflicto y aseguró que conocía a políticos y medios de comunicación de Buenos Aires a los que recurriría para difundir lo sucedido.

Ante la falta de un acuerdo con los trabajadores del hotel y los efectivos, la Policía lo detuvo. La causa se inició de oficio por amenazas, cohecho e investigación preliminar. Tras cumplir los recaudos legales y recibir la denuncia del personal, el hombre recuperó la libertad con la recomendación de no acercarse al establecimiento.