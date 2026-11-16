El hombre protagonizó disturbios en el Hotel Mercure tras no conseguir una habitación y dijo que era víctima de discriminación por su nacionalidad. También ofreció dinero a empleados y policías y amenazó con hacer público el conflicto.

Un hombre fue detenido en el Hotel Mercure de Santa Rosa luego de exigir una indemnización de 5 millones de pesos porque no había habitaciones disponibles. Durante el episodio, que ocurrió el viernes al mediodía, también intentó sobornar a empleados y policías y amenazó con difundir el conflicto.

El personal de seguridad alertó al Cecom y, cerca de las 13:50, una patrulla de la Seccional Primera llegó al establecimiento. Según relataron los trabajadores, el hombre había provocado disturbios desde la mañana en el hall de ingreso, donde golpeaba el mobiliario y gritaba que era víctima de discriminación por su nacionalidad ante la falta de reservas y lugares libres.

El reclamo de 5 millones y la propuesta de repartir el dinero

Los efectivos entrevistaron al sospechoso en una oficina interna facilitada por la administración del hotel. Allí, aseguró que le estaban haciendo "perder tiempo" y exigió que le consiguieran alojamiento o, en su defecto, que le pagaran 5 millones de pesos.

En medio de la discusión, propuso repartir el supuesto resarcimiento y entregar 1 millón de pesos a cada empleado y efectivo presente. Para justificarlo, sostuvo que los sueldos de los trabajadores eran "una porquería". Ante la negativa de los presentes, afirmó que conocía a "todos los políticos y medios de Buenos Aires" y que los llamaría para hacer público el conflicto.

Detención y actuaciones judiciales en Santa Rosa

Ante la actitud hostil del hombre y su negativa a deponer su conducta, los policías lo aprehendieron, le colocaron las esposas y lo trasladaron a las celdas de contención de la comisaría.

Después de que el personal del hotel radicara la denuncia, la Justicia inició actuaciones de oficio por amenazas, cohecho e investigación preliminar. Horas más tarde, una vez cumplidos los recaudos legales, el hombre recuperó la libertad con la recomendación expresa de no volver a acercarse al establecimiento.