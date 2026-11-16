Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 1 min de lectura

El ataque ocurrió en el centro de la ciudad y dejó a la víctima con dos heridas en la espalda. La condena unificó una pena previa en suspenso, que fue revocada, y declaró reincidente al joven.

Un joven identificado como Balquinta fue condenado a dos años de prisión por apuñalar a Juan Carlos Soto en el centro de Santa Rosa. La sentencia unificó la pena con una condena anterior de ejecución condicional, que fue revocada, y declaró reincidente al imputado.

El hecho ocurrió el 4 de octubre, alrededor de las 6.20, en inmediaciones de las calles Coronel Gil e Hipólito Yrigoyen. Según la investigación, Balquinta se acercó a Soto y, luego de discutir, sacó un cuchillo y le provocó dos cortes en la espalda.

El ataque con un cuchillo en el centro de Santa Rosa

La víctima recibió asistencia médica y fue trasladada al Hospital René Favaloro. Después de la agresión, el atacante escapó corriendo por Coronel Gil, en contramano, y descartó el arma cerca del número 260 de esa calle. Personal policial encontró y secuestró el cuchillo.

Durante la investigación también se estableció que Balquinta había incumplido una orden judicial dictada en mayo de 2025, cuando recibió una condena de un año de prisión en suspenso. Entre las reglas de conducta fijadas entonces estaba la prohibición de relacionarse con dos mujeres que estaban presentes al momento del ataque.

La condena y la revocación de la pena en suspenso

La causa se resolvió mediante un acuerdo de juicio abreviado firmado por el fiscal Facundo Bon Dergham, la defensora oficial Silvia Annecchini y el imputado. La jueza Maza homologó el acuerdo y lo condenó a un año de prisión por los delitos de lesiones leves y desobediencia judicial, en concurso real.

Sin embargo, debido a la condena anterior, dictada el 15 de mayo de 2025, la magistrada revocó su carácter condicional y unificó ambas penas. Así, Balquinta recibió una pena única de dos años de prisión y fue declarado reincidente.