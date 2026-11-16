Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

El aviso alcanza a la capital pampeana y a otros ocho departamentos, con lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo. Después de las tormentas de este lunes, no se prevén precipitaciones durante el resto de la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para Santa Rosa y una amplia zona de La Pampa. El aviso incluye los departamentos Capital, Atreucó, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay y Utracán.

Según el parte oficial actualizado a las 6:30, durante este lunes se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. La jornada tendrá una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 26 grados.

Qué se espera durante las tormentas en La Pampa

Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían superarse puntualmente en algunos sectores.

El pronóstico para el resto de la semana

Tras el paso de la inestabilidad de este lunes, el pronóstico oficial anticipa una mejora sostenida. No se esperan precipitaciones durante el resto de la semana, con jornadas agradables y amplitud térmica moderada.

Para el martes se prevén entre 14 y 28 grados; el miércoles, entre 12 y 27; el jueves, entre 12 y 25; y el viernes, entre 14 y 24 grados.

Recomendaciones ante el alerta amarillo

Ante la vigencia del alerta, las autoridades recomiendan mantenerse informados y evitar actividades al aire libre mientras se desarrollen las tormentas. También aconsejan asegurar los elementos que puedan volarse y no sacar la basura, para evitar que se aneguen los desagües pluviales.