Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

En octubre se inscribieron 514 vehículos cero kilómetro en la provincia, un 13,8% menos que un año antes. Entre enero y octubre, el mercado pampeano acumuló 5.802 patentamientos, frente a 7.260 en el mismo período de 2025.

Los patentamientos de vehículos cero kilómetro en La Pampa volvieron a retroceder en octubre de 2026. En el décimo mes del año se registraron 514 unidades, una baja tanto frente a septiembre como en la comparación interanual, de acuerdo con el informe estadístico de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina.

La cifra representó una caída mensual del 11,4% respecto de los 580 vehículos patentados en septiembre. En relación con octubre de 2025, cuando se habían inscripto 596 unidades, el descenso fue del 13,8%.

La Pampa acumuló una caída del 20,1% en diez meses

El balance entre enero y octubre muestra un marcado enfriamiento de la demanda provincial. En ese período se contabilizaron 5.802 patentamientos, frente a los 7.260 registrados durante los mismos diez meses de 2025. La diferencia implica una retracción acumulada del 20,1%.

Con esos resultados, La Pampa ocupó el puesto 17 del ranking nacional. Su participación fue del 1,1% del mercado mensual y del 1,2% del total acumulado en el país.

Los patentamientos también bajaron a nivel nacional

La caída provincial se dio en un escenario nacional contractivo, aunque el retroceso acumulado en La Pampa superó el promedio argentino. En octubre se patentaron 45.965 vehículos en el país, un 8,4% menos que en septiembre, cuando se habían registrado 50.207 operaciones, y un 12% por debajo de las 52.261 unidades de octubre de 2025.

En los primeros diez meses de 2026, el mercado argentino sumó 481.852 operaciones, frente a 552.758 en igual período del año anterior. La disminución acumulada fue del 12,8%.

Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe lideraron el mercado

El mayor volumen de patentamientos se concentró en Buenos Aires, con 12.583 unidades en octubre y 133.099 en el acumulado anual. Le siguieron Capital Federal, con 8.628 y 92.306, respectivamente; Córdoba, con 4.875 en octubre y 53.103 en el año; y Santa Fe, con 4.536 y 45.678.

Las cuatro jurisdicciones también registraron descensos interanuales y acumulados, según el informe sectorial.