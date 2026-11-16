Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

El gobernador Sergio Ziliotto promulgó la Ley 3661, que incorpora la sala de tres años a la escolaridad obligatoria. La Provincia buscará ampliar una cobertura que ya alcanza al 75% de los chicos de esa edad.

La sala de tres años será obligatoria en La Pampa a partir de 2027. La medida quedó formalizada con la promulgación de la Ley 3661, dispuesta por el gobernador Sergio Ziliotto mediante el Decreto 1918/26 y publicada en el Boletín Oficial.

La Cámara de Diputados había aprobado la norma por unanimidad el 29 de octubre, a partir de un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en septiembre. Con el cambio, la escolaridad obligatoria en la provincia se extenderá durante 15 años, desde los tres años hasta la finalización del nivel secundario.

Qué cambia con la obligatoriedad de la sala de 3

La ley modifica cuatro artículos de la Ley de Educación Provincial 2511. También establece que el Estado deberá garantizar el acceso a una educación de igual calidad en todo el territorio, sin distinción por las condiciones sociales y económicas de las familias.

Hasta ahora, la obligatoriedad en el nivel inicial incluía las salas de cuatro y cinco años. La incorporación de la sala de tres amplía ese derecho y ubica a La Pampa entre las provincias que avanzaron más allá de las exigencias de la legislación nacional.

La cobertura actual y la meta de la Provincia

Según los datos presentados durante el tratamiento legislativo, el 75% de los niños y niñas de tres años ya asistía a establecimientos educativos de la provincia. La ministra de Educación, Marcela Feuerschvenger, informó que eran 2.601 y que el objetivo es alcanzar a la totalidad de esa población.

La Provincia impulsa desde hace varios años la expansión de la educación inicial. En 2023 informó la apertura de 181 salas de tres años en 71 localidades, junto con la incorporación de docentes, equipamiento y materiales didácticos.

Alcance de la ley y desafíos de implementación

La obligatoriedad también regirá para los establecimientos de gestión privada autorizados por el Ministerio de Educación. La cartera deberá garantizar, proveer y supervisar la escolarización de niños y niñas de tres, cuatro y cinco años, además de asegurar la gratuidad en las instituciones estatales.

La norma dispone, asimismo, que el Ministerio difunda ampliamente sus alcances entre la comunidad educativa. Los gastos para implementar la medida se cubrirán con partidas específicas del presupuesto vigente.

Durante el debate, oficialismo y oposición coincidieron en la importancia de ampliar el acceso a la educación desde la primera infancia. También señalaron desafíos vinculados con la infraestructura, los cargos docentes y las condiciones necesarias para aplicar la ley en todo el territorio provincial.