Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

El sospechoso, de 18 años, fue encontrado dentro de una vivienda de la zona norte y quedó a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como tentativa de hurto.

Un joven de 18 años fue descubierto dentro de una vivienda de la zona norte de Santa Rosa y golpeado por integrantes de la familia que vive allí. Los ocupantes lo retuvieron hasta la llegada de la Policía, que lo trasladó a una comisaría.

El episodio ocurrió este domingo, cerca de las 00.30, en una casa ubicada en la esquina de Errecalde y Antártida Argentina. Un llamado alertó sobre un disturbio en el lugar y un móvil policial acudió a intervenir.

El joven fue retenido hasta la llegada de la Policía

Al llegar, los efectivos observaron que varias personas agredían a un hombre. Los uniformados intercedieron para calmar la situación e identificaron al sospechoso, quien, según indicaron fuentes policiales, tiene numerosos antecedentes.

Una persona damnificada manifestó que el joven había ingresado a la vivienda con intención de robar. En la denuncia, relató:

“el individuo fue visto por personas de su familia y entre todos lo agredieron y sacaron de la casa para luego retenerlo y llamar al 101”.

La causa quedó en manos de la Fiscalía

El joven fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, bajo la responsabilidad de la Fiscalía Temática de Delitos contra la Propiedad y Juicios Directos.

La causa fue caratulada como tentativa de hurto, según informó la Seccional Segunda.