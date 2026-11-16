Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

Un hombre de 19 años fue detenido tras ser identificado mediante cámaras de seguridad y publicaciones en redes sociales. La motocicleta fue recuperada y devuelta a su dueño.

Un joven de 19 años fue detenido en Santa Rosa, acusado de robar una motocicleta que su propietario había dejado frente a su lugar de trabajo. La investigación avanzó con el análisis de cámaras de seguridad y publicaciones en redes sociales.

El hecho ocurrió el miércoles en un local gastronómico ubicado en la intersección de pasaje Parodi y Leguizamón. El dueño denunció que llegó al lugar alrededor de las 18 y estacionó una moto Mondial LD 110 cc. Cerca de las 23 advirtió que se la habían llevado tras forzar el traba volantes.

Investigación y detención en Santa Rosa

Como parte de las actuaciones judiciales, personal de la Seccional Tercera realizó averiguaciones y analizó imágenes de cámaras y publicaciones en redes sociales. Con esos elementos, el sábado identificó a un sospechoso.

Alrededor de las 21.30, un móvil policial se dirigió a una vivienda de la calle Asunción del Paraguay, donde detuvo al joven. En el domicilio, los efectivos encontraron la motocicleta denunciada como robada y dispusieron su secuestro.

La motocicleta fue restituida a su propietario

El sospechoso fue trasladado a una dependencia policial y, luego de cumplirse los trámites legales, quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal y fue notificado en libertad.

El propietario reconoció el rodado y lo recuperó.