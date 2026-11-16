Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 1 min de lectura

El Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza 23/2026, que prohíbe comercializar, tener y distribuir pirotecnia sonora en la localidad. La medida apunta a reducir la contaminación acústica y proteger a personas con TEA, animales y el ambiente.

El Concejo Deliberante de Anguil sancionó la Ordenanza 23/2026, que prohíbe la comercialización, tenencia y distribución de elementos de pirotecnia sonora en la localidad pampeana.

La normativa busca reducir la contaminación sonora y prevenir las consecuencias que las detonaciones pueden generar en distintos sectores de la comunidad.

El impacto de la pirotecnia sonora en Anguil

Entre los grupos más afectados se encuentran las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). También se señalaron los efectos negativos de los estruendos en los animales domésticos y el ambiente.

Con esta medida, se busca promover celebraciones sin estruendos y espacios de encuentro más inclusivos, para que los vecinos puedan disfrutar de los festejos sin verse afectados por el uso de pirotecnia sonora.