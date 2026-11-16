El Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través de la Administración Provincial del Agua (APA), informó que habrá cortes de tránsito del 16 al 20 de noviembre en Villa Alonso y la zona Centro de Santa Rosa. Las restricciones se deben a obras de renovación de cañerías de desagües cloacales y agua potable.
Los trabajos buscan reemplazar infraestructura que cumplió su vida útil y presenta deterioros que afectan su funcionamiento. Aunque pueden generar inconvenientes transitorios para circular y acceder a los domicilios, las intervenciones apuntan a mejorar los servicios y las condiciones sanitarias de la población.
Cortes de tránsito en Villa Alonso y la zona Centro
En Villa Alonso, habrá cortes en French, entre Córdoba y Pueyrredón, desde mañana y hasta el jueves. La misma restricción regirá durante esos días en Larrea, entre Mitre y Córdoba.
En la zona Centro, se realizará un corte parcial en González, entre Sarmiento y Quintana, desde mañana y hasta el viernes.
Renovación de cañerías cloacales y de agua potable
La renovación de la red cloacal contribuye a prevenir obstrucciones, filtraciones y desbordes, con beneficios para la salud de las familias y el cuidado del ambiente. También permite reducir pérdidas que pueden deteriorar el suelo y afectar la estabilidad de las calles.
En la red de agua potable, el reemplazo de tuberías mejora las condiciones de distribución y disminuye las pérdidas por roturas. Esto favorece la continuidad del suministro y el cuidado de un recurso esencial para la vida cotidiana, la higiene y la prevención de enfermedades.
Desde el área provincial solicitaron a quienes circulen por los sectores afectados que lo hagan con precaución, respeten la señalización y utilicen vías alternativas.