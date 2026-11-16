Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 1 min de lectura

La circulación estará afectada del 16 al 20 de noviembre en Villa Alonso y la zona Centro por trabajos de renovación de redes cloacales y de agua potable. Recomiendan circular con precaución y usar vías alternativas.

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través de la Administración Provincial del Agua (APA), informó que habrá cortes de tránsito del 16 al 20 de noviembre en Villa Alonso y la zona Centro de Santa Rosa. Las restricciones se deben a obras de renovación de cañerías de desagües cloacales y agua potable.

Los trabajos buscan reemplazar infraestructura que cumplió su vida útil y presenta deterioros que afectan su funcionamiento. Aunque pueden generar inconvenientes transitorios para circular y acceder a los domicilios, las intervenciones apuntan a mejorar los servicios y las condiciones sanitarias de la población.

Cortes de tránsito en Villa Alonso y la zona Centro

En Villa Alonso, habrá cortes en French, entre Córdoba y Pueyrredón, desde mañana y hasta el jueves. La misma restricción regirá durante esos días en Larrea, entre Mitre y Córdoba.

En la zona Centro, se realizará un corte parcial en González, entre Sarmiento y Quintana, desde mañana y hasta el viernes.

Renovación de cañerías cloacales y de agua potable

La renovación de la red cloacal contribuye a prevenir obstrucciones, filtraciones y desbordes, con beneficios para la salud de las familias y el cuidado del ambiente. También permite reducir pérdidas que pueden deteriorar el suelo y afectar la estabilidad de las calles.

En la red de agua potable, el reemplazo de tuberías mejora las condiciones de distribución y disminuye las pérdidas por roturas. Esto favorece la continuidad del suministro y el cuidado de un recurso esencial para la vida cotidiana, la higiene y la prevención de enfermedades.

Desde el área provincial solicitaron a quienes circulen por los sectores afectados que lo hagan con precaución, respeten la señalización y utilicen vías alternativas.