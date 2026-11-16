Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 1 min de lectura

La catrilense se quedó con el primer puesto y representará a la subsede en la final provincial de Doblas, prevista para el 6 de diciembre. Brian Pérez, de Lonquimay, obtuvo el segundo lugar.

Victoria Roda ganó la instancia local del Tercer Concurso Provincial de Pan Dulce Artesanal en Catriló y clasificó a la final provincial, que se realizará en Doblas el próximo 6 de diciembre. El segundo puesto fue para Brian Pérez, representante de Lonquimay.

La competencia se desarrolló en la Casa de la Cultura Inmigrantes Italianos y convocó a vecinos y aficionados a la repostería. El público y el jurado degustaron preparaciones con sabores tradicionales y propuestas innovadoras.

Victoria Roda representará a Catriló en la final de Doblas

El jurado distinguió a Roda por sus elaboraciones en las categorías de Pan Dulce Tradicional e Innovación. Con el primer puesto, la catrilense obtuvo el pase para representar a la subsede en la instancia provincial.

La evaluación estuvo a cargo de Liz Torreani Granada, Teresita Granada y Cynthia Rochi, ganadora del Provincial 2025. La coordinación del certamen fue responsabilidad de Claudia Belarra, profesora en Gastronomía.

El concurso reunió a vecinos y referentes locales

Brian Pérez obtuvo el segundo lugar y recibió devoluciones positivas por la calidad de su preparación. La jornada contó con el acompañamiento de la intendenta Graciela López y del director de Cultura, Alejandro Matos.

Ambos funcionarios destacaron la importancia de promover espacios de encuentro cultural y gastronómico para la comunidad. Desde la organización también agradecieron el apoyo de los auspiciantes Lágrimas del Sol, Casa Alarcia y Perla del Médano, además de los comercios locales que colaboraron con el evento.