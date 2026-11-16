El Superior Tribunal de Justicia revocó la obligación de un abuelo paterno de contribuir a la cuota alimentaria. Consideró que su jubilación, sus gastos y su estado de salud comprometían su propia subsistencia.

El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa dejó sin efecto la obligación de un abuelo paterno de aportar a la cuota alimentaria de su nieto. La Sala A entendió que, por su situación económica y de salud, el hombre no podía afrontar ese pago sin poner en riesgo su propia subsistencia.

El fallo fue dictado el jueves 12 de noviembre por los jueces Eduardo Fernández Mendía y José Sappa. El tribunal hizo lugar al recurso extraordinario presentado por la defensora civil Alejandra Arce y revocó una decisión de primera instancia que había sido confirmada por la Cámara de Apelaciones.

La cuota alimentaria y el reclamo contra los abuelos

El conflicto comenzó en abril de 2024, cuando la madre de un niño pidió aumentar la cuota alimentaria que debía pagar el padre. La Justicia fijó una contribución mensual de 180.000 pesos, actualizable según los aumentos salariales de los empleados públicos provinciales.

La resolución también estableció que los abuelos paternos debían completar el pago si el progenitor incumplía total o parcialmente, aunque limitó el descuento a un máximo del 5 por ciento de los haberes de cada uno. El abuelo objetó que esa disposición podía obligarlo a cubrir la cuota completa y, al mismo tiempo, restringir el descuento, lo que —según planteó— podía generarle una deuda por la diferencia.

La jubilación, el alquiler y la enfermedad del abuelo

Al revisar el caso, el STJ consideró que el hombre tenía 66 años, se había retirado obligatoriamente de la Policía por incapacidad y padecía una enfermedad oncológica. Un informe del Instituto de Seguridad Social confirmó que estaba incluido en el programa de atención correspondiente.

Según la documentación incorporada al expediente, en mayo de 2024 percibía un haber de retiro de 641.474 pesos. El descuento del 5 por ciento equivalía a 32.073,70 pesos mensuales, mientras que debía afrontar un alquiler de 380.000 pesos.

Los magistrados calcularon que, luego de cubrir el alquiler y ese eventual descuento, le quedarían 229.400,30 pesos para sus demás necesidades. El monto era inferior a los 275.518,08 pesos que alcanzaba la Canasta Básica Total para un adulto equivalente en mayo de 2024. El tribunal aclaró que esos datos reflejaban la situación acreditada entonces y no necesariamente las condiciones económicas actuales.

La obligación de los abuelos es subsidiaria

La sentencia planteó la necesidad de compatibilizar los derechos de dos personas en situación de vulnerabilidad: el niño que necesita recibir alimentos y el abuelo que debe garantizar su propia subsistencia. El STJ recordó que la responsabilidad principal corresponde a los progenitores y que la obligación de los abuelos es subsidiaria: puede exigirse cuando los padres incumplen o no pueden afrontar sus deberes.

Sin embargo, los jueces señalaron que esa responsabilidad no es ilimitada y debe analizarse según las posibilidades económicas, la edad, la salud y las necesidades de quienes deben contribuir. En ese marco, afirmaron que "la solidaridad social familiar entre parientes no puede poner en riesgo la propia subsistencia del alimentante".

El tribunal también consideró contradictorio exigir al abuelo que respondiera por la totalidad de los 180.000 pesos de la cuota y, al mismo tiempo, limitar su aporte al 5 por ciento de la jubilación. Por esos motivos, revocó la obligación que se le había impuesto.