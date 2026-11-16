Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

El presupuesto productivo para 2027 priorizará la integración con Vaca Muerta, el desarrollo de proveedores y la industrialización de materias primas. La estrategia también prevé apoyo a pymes, financiamiento y estímulo a la economía del conocimiento.

El Ministerio de la Producción de La Pampa definió sus prioridades presupuestarias y estratégicas para 2027, en línea con el Plan de Desarrollo Económico y Productivo 2026-2030. La planificación busca fortalecer la economía provincial y ampliar las oportunidades de crecimiento.

La propuesta fue presentada ante la Cámara de Diputados por la ministra Fernanda González, junto con su gabinete y autoridades de I-Comex, Citia, Zona Franca y el Ente Provincial del Río Colorado. Entre los objetivos figura sostener las actividades comerciales e industriales ante la retracción del mercado interno y abrir nuevos canales de expansión para las empresas pampeanas.

Integración productiva de La Pampa con Vaca Muerta

Uno de los ejes centrales para el próximo año será la integración productiva con Vaca Muerta, con foco en las oportunidades para las empresas radicadas en el oeste pampeano. La estrategia contempla inversiones en infraestructura, promoción de servicios especializados, formación de capacidades locales y fortalecimiento de proveedores.

El propósito es que el crecimiento de la actividad energética en la cuenca tenga efectos concretos en el empleo y la actividad económica provincial. La cartera también advirtió que el contexto macroeconómico complejo afecta a las pequeñas y medianas empresas, el consumo y las posibilidades de inversión privada.

Frente a ese escenario, el Ministerio plantea sostener herramientas estatales para preservar puestos de trabajo y capacidades productivas desarrolladas en las distintas localidades de La Pampa.

Valor agregado e industria en las cadenas productivas

Otra prioridad del presupuesto 2027 será evitar que la materia prima salga de la provincia sin procesamiento. La meta es que una mayor proporción de la riqueza generada en territorio pampeano se convierta en actividad industrial, inversiones y empleo local.

Para avanzar, la planificación prevé consolidar la infraestructura de los parques industriales y agroalimentarios, promover la radicación de empresas y fortalecer las cadenas cárnica y láctea.

En el sector agropecuario se mantendrán las herramientas de asistencia directa ante emergencias climáticas, además de los programas de sanidad animal, mejora de la producción ganadera, promoción de buenas prácticas agrícolas y manejo sustentable de los recursos naturales.

Durante su exposición legislativa, González sostuvo que defender la producción supone tanto asistir a quienes mantienen su actividad como generar condiciones estructurales para que los establecimientos incorporen tecnología, mejoren su competitividad y accedan a nuevos mercados.

Créditos, economía del conocimiento y empleo de calidad

Para diversificar la matriz económica, la Provincia continuará la articulación financiera con el Banco de La Pampa y el Consejo Federal de Inversiones. La política incluye líneas de crédito con tasas bonificadas y acompañamiento técnico para reducir las barreras a la inversión y respaldar a empresas y productores en distintas etapas de desarrollo.

La agenda también contempla impulsar la economía del conocimiento, estimular nuevos emprendimientos y vincular el sistema educativo, científico y tecnológico con las necesidades del sector privado.

El Ministerio busca acercar a los jóvenes a nuevos perfiles productivos y coordinar acciones con municipios, cámaras empresariales, cooperativas y universidades. El objetivo es promover el equilibrio territorial y el empleo de calidad en toda La Pampa.