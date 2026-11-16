Con testeos gratuitos, talleres, charlas y una fuerte articulación entre instituciones públicas y privadas, el Gobierno de La Pampa llevó adelante un encuentro para visibilizar la importancia de la promoción, la prevención, el diagnóstico temprano y los hábitos saludables. La pro

Con testeos gratuitos, talleres, charlas y una fuerte articulación entre instituciones públicas y privadas, el Gobierno de La Pampa llevó adelante un encuentro para visibilizar la importancia de la promoción, la prevención, el diagnóstico temprano y los hábitos saludables. La propuesta que se desarrolló en la plaza San Martín buscó concientizar a la comunidad sobre esta enfermedad crónica no transmisible, sus causas, síntomas y tratamientos, fomentando la prevención y el cuidado integral.

Al respecto la subsecretaria de Salud Social y Comunitaria, Cintia Zalabardo, precisó que la iniciativa reflejó el trabajo articulado dentro de la Red Provincial de Salud con diferentes organizaciones que abordan la temática. El objetivo fue “brindar información, la importancia de la prevención y el acompañamiento a las personas con factores de riesgo", señaló la funcionaria.

Si bien recordó que el Ministerio aborda esta problemática durante todo el año, destacó que fechas como la del 14 de noviembre "brindan la posibilidad de visibilizar la tarea cotidiana que llevan adelante los equipos en la atención por líneas de cuidado, la importancia de estar informados para que la población pueda ejercer su derecho al acceso a la salud y para tomar las mejores decisiones que hagan eficiente los servicios de atención y cuidado".

En ese sentido, remarcó que se trata de una patología crónica que cuenta con tratamiento: "Si se cumple oportunamente, se puede mejorar la calidad de vida, mantener la enfermedad controlada y estable, lo cual es fundamental para evitar complicaciones graves que pueden aparecer con el tiempo por falta de controles”.

Zalabardo, en declaraciones oficiales, consideró de importancia mencionar “los abordajes territoriales de salud que desarrollan los equipos de promotores de salud comunitaria, el seguimiento y acompañamiento con las personas con diabetes, ya que llevan adelante acciones de promoción de la salud que se orientan a la mejora de la calidad de vida de la población, como pueden ser las rondas sanitarias, búsquedas activas, seguimiento, entre otras para construir las trayectorias de las personas dentro de la Red Provincial de Salud, pero también la permanente capacitación que tiene el recurso humano”.

La propuesta del sábado destacó por la amplia convocatoria y el esfuerzo conjunto entre el Estado e instituciones privadas. Participaron activamente profesionales de distintas áreas de Salud junto a instituciones como el Club de Leones, la Asociación de Podólogos y Pedicuros, PAMI, Lipadi, la Cruz Roja, la Clínica del Ojo y el Colegio de Nutricionistas, entre otras entidades.