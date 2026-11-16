Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

El automóvil que conducía Adrián Buchholz chocó de frente contra un camión en el kilómetro 183 de la Ruta Nacional 5. El joven falleció en el lugar y los dos ocupantes del vehículo de carga resultaron ilesos.

Un joven de 29 años murió este domingo a la madrugada tras un choque frontal entre un automóvil y un camión en el kilómetro 183 de la Ruta Nacional 5, en jurisdicción de Alberti, provincia de Buenos Aires.

La víctima fue identificada como Adrián Buchholz, domiciliado en ese partido bonaerense. Conducía un Chevrolet Vectra y falleció en el lugar a raíz del impacto.

Cómo fue el choque en la Ruta Nacional 5

El otro vehículo involucrado fue un camión Scania con semirremolque, conducido por un hombre de 43 años que viajaba junto a otro de 31. Ambos ocupantes resultaron ilesos.

Tras el siniestro, peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar y realizaron las diligencias correspondientes. Hasta el momento del cierre de esta edición, no se habían determinado las causas del choque.

La investigación del siniestro vial en Alberti

Las actuaciones quedaron a cargo de la Estación de Policía Comunal de Alberti, con intervención de la UFI 3 del Departamento Judicial de Mercedes.